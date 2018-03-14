ИФНС по Ленинскому району Владивостока проводит дни отрытых дверей. Фото: ИА PrimaMedia

ИФНС по Ленинскому району Владивостока проводит "Дни отрытых дверей"

Они пройдут во всех налоговых инспекциях на всей территории РФ

14 марта, PrimaMedia. Дни открытых дверей по информированию налогоплательщиков о налоговом законодательстве и порядке заполнения налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц проводит ИФНС России по Ленинскому району Владивостока, сообщает ИА PrimaMedia.

23 марта 2018 года с 09.00 до 20.00

24 марта 2018 года с 10.00 до 15.00

23 апреля 2018 года с 09.00 до 20.00

24 апреля 2018 года с 09.00 до 20.00

Дни открытых дверей пройдут во всех налоговых инспекциях на всей территории Российской Федерации.

Специалисты налоговой службы расскажут:

— о возможностях подключения к Интернет-сервису "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц";

— о наличии (отсутствии) обязанности декларирования полученного ими дохода и необходимости уплаты с него налога;

— о порядке исчисления и уплаты НДФЛ;

— о порядке заполнения налоговой декларации по НДФЛ;

— о наличии (отсутствии) задолженности по НДФЛ;

— как воспользоваться компьютерной программой по заполнению налоговой декларации с помощью ПО "Декларация" в электронном виде;

— о получении налоговых вычетов и другим вопросам, возникающим у налогоплательщиков.

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