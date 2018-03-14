ИФНС по Ленинскому району Владивостока проводит "Дни отрытых дверей"

14 марта, PrimaMedia. Дни открытых дверей по информированию налогоплательщиков о налоговом законодательстве и порядке заполнения налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц проводит ИФНС России по Ленинскому району Владивостока, сообщает ИА PrimaMedia.
23 марта 2018 года с 09.00 до 20.00
24 марта 2018 года с 10.00 до 15.00
23 апреля 2018 года с 09.00 до 20.00
24 апреля 2018 года с 09.00 до 20.00
Дни открытых дверей пройдут во всех налоговых инспекциях на всей территории Российской Федерации.
Специалисты налоговой службы расскажут:
— о возможностях подключения к Интернет-сервису "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц";
— о наличии (отсутствии) обязанности декларирования полученного ими дохода и необходимости уплаты с него налога;
— о порядке исчисления и уплаты НДФЛ;
— о порядке заполнения налоговой декларации по НДФЛ;
— о наличии (отсутствии) задолженности по НДФЛ;
— как воспользоваться компьютерной программой по заполнению налоговой декларации с помощью ПО "Декларация" в электронном виде;
— о получении налоговых вычетов и другим вопросам, возникающим у налогоплательщиков.