Неубранные дороги и дворы Владивостока снова заметет

Снегопад. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Дождь, переходящий в снег, начнется в ночь на четверг

14 марта, PrimaMedia. Владивосток снова рискует оказаться под властью метели. Сразу несколько погодных сайтов сходятся в прогнозах – осадки начнутся в ночь на четверг, а в первой половине дня сильный северный ветер и похолодание в сочетании с продолжением осадков снова практически гарантируют коллапс на снежных дорогах города, сообщает ИА PrimaMedia.

По данным Примгидромета, с запада на край перемещается очередной циклон. Сначала, возможно, поздним вечером начнется дождь, но ночью температура понизится, и осадки перейдут в снег. Изменится и направление ветра – с юго-восточного на северный. Температура с плюсовой поменяется на минусовую.

Аналогичный прогноз дает популярный сайт Виндгуру – в семь утра он обещает осадки в количестве 2,3 мм и северный ветер порывами до 18 метров в секунду при нулевой температуре. Сайт GisMeteo прогнозирует осадки до 7,5 мм – причем, до 13 часов четверга.

Тем временем Владивосток еще не успел оправиться от предыдущего мартовского снегопада. Никто не вспоминает, что по нормативам на очистку дорог от снежных заносов полагается 6 часов – техника работает уже шестой день, а сугробы на обочинах во многих местах не уменьшаются. Ночные заморозки к утру превращают даже почищенные дороги в каток, а пешеходных тротуаров просто не видно под слоем льда и снега.