Три площадки под музейный комплекс во Владивостоке рассматривают власти Приморья. Фото: пресс-служба АПК

Подробно ознакомятся с участками в течение двух дней

14 марта, PrimaMedia. Три площадки в черте Владивостока рассматривают в администрации Приморья под строительство единого музейного комплекса. Этот вопрос с представителями Государственной Третьяковской галереи — разработчиками культурного центра — обсудил врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Врио губернатора отметил, что правительство России направит федеральные средства на создание культурных центров, включая данный музейный комплекс.

"С Ольгой Юрьевной Голодец мы этот вопрос обсудили. Готовы к работе и предлагаем вам рассмотреть несколько вариантов размещения комплекса, предварительно подобрали три площадки в черте города", – заявил Андрей Тарасенко.

Первый заместитель генерального директора Третьяковской галереи Андрей Крылов отметил, что выбор площадки – самый важный этап.

"Планируем подробно ознакомиться с участками в течение двух дней. Это важно, поскольку есть большое число ограничений и требований для реализации проекта такого уровня. Параллельно экспертная группа Третьяковки готовит материал для разработки будущей концепции центра", – обозначил он.

Андрей Тарасенко определил ответственных от администрации, кто будет сопровождать разработчиков, – вице-губернаторов и директоров департаментов, курирующих вопросы культуры, образования, энергетики, транспорта, земельных отношений.

Напомним, президент России Владимир Путин в ходе ежегодного Послания Федеральному Собранию РФ в марте этого года предложил запустить программу создания в регионах страны культурно-образовательных и музейных комплексов.

"Это должны быть настоящие центры культурной жизни, открытые для молодежи, для людей всех возрастов. Первый такой проект будет реализован во Владивостоке. Потом выберем другие регионы и города страны", – обозначил глава государства.

Планируется, что комплекс во Владивостоке объединит филиалы Третьяковки, Эрмитажа, Русского музея, соглашения о сотрудничестве с которыми уже подписано Администрацией Приморского края, и Государственного музея искусств народов Востока.

В здании также будет предусмотрен выставочный зал для совместного использования, отдельный выставочный зал для Приморской государственной картинной галереи и вспомогательные помещения.

По словам главы Приморья, единый музейный центр станет форпостом русской культуры в АТР.