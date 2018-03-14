Бизнес. 11:15

Гольдштейн: ГЧП необходимо для масштабного строительства новой инфраструктуры в стране

За счет инфраструктурной ипотеки будет профинансировано большее количество проектов

14 марта, PrimaMedia. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил план мероприятий по развитию инструментария государственно-частного партнёрства ("инфраструктурной ипотеки"). Он включает 16 позиций, направленных на создание механизмов развития строительства и реконструкции инфраструктуры в России, сообщает ИА PrimaMedia.

"Мы создали механизмы государственно-частного партнёрства, включая концессию. За последнее время в эту сферу привлечено довольно много частных инвестиций. Но всё равно общий объём частных инвестиций на развитие инфраструктуры крайне невелик. Один из вариантов решения – инфраструктурная ипотека", — сказал премьер-министр.

Планом, в частности, предусматриваются разработка порядка создания "инфраструктурной карты" и открытого единого реестра проектов по строительству и реконструкции инфраструктуры в основных отраслях, формирование перечня пилотных проектов государственно-частного (ГЧП) и муниципально-частного партнёрства (МЧП) и концессий, разработка комплекса мер по обеспечению конкуренции, стимулированию применения современных технологий и снижению издержек при проектировании и строительстве. Одна из задач — рост качества и количества проектов ГЧП, МЧП и концессий за счет упрощения подготовки инвестиционных проектов, унификации и повышения прозрачности обосновывающих материалов.

Планируется, что за счет инфраструктурной ипотеки будет профинансировано большее количество проектов в области портового хозяйства, дорог, мостов, энергосетей, линий связи.

"Пойти по пути "инфраструктурной ипотеки" поручал глава государства в рамках Петербуржского международного форума в прошлом году. Кроме того, в этом году в послании президента Федеральному Собранию была поставлена задача масштабного развития инфраструктуры. Безусловно, для решения такой важной и капиталоемкой задачи только бюджетными средствами не обойтись, важно использовать общемировую практику привлечения частных инвестиций. Именно для того, чтобы бизнесу было интересно и удобно вкладывать в эту сферу, разработан комплексный план. Его реализация, намеченная на несколько лет, позволит создать условия для взаимовыгодного сотрудничества государства и бизнеса, результатом чего станет создание новых, современных инфраструктурных проектов", — прокомментировал член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Ростислав Гольдштейн.

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