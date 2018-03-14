К автобусам во Владивостоке пассажирам приходится протискиваться через сугробы

Сугроб вдоль главного автобусного хаба Владивостока, 14.03.2018 го.. Фото: ИА PrimaMedia

Снежные валы не убраны не только на площади Семеновской, но и на многих других остановках (ФОТО)

14 марта, PrimaMedia. К автобусам на главном автобусном хабе Владивостока — площади Семеновской — пассажирам приходится протискиваться через обледеневшие сугробы. Такая же ситуация наблюдается и некоторых остановочных пунктах в районах города, передает ИА PrimaMedia.

Сама площадь Семеновская вычищена до асфальта, но вот чтобы подойти к автобусам, людям приходится по узеньким тропкам протискиваться через горы снега, сваленные вдоль пешеходной зоны.

Снежные валы на Семеновской. Фото: ИА PrimaMedia Снежные валы на Семеновской. Фото: ИА PrimaMedia Снежные валы на Семеновской. Фото: ИА PrimaMedia Снежные валы на Семеновской. Фото: ИА PrimaMedia Снежные валы на Семеновской. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 5

В сугробы высаживают пассажиров автобусов и ближе к конечным остановкам в разных районах города, куда до сих пор не дошла специализированная техника и дорожные рабочие.

На остановке Заводская (улица Русская). Фото: ИА PrimaMedia На остановке Заводская (улица Русская). Фото: ИА PrimaMedia На остановке Заводская (улица Русская) к переходу приходится пробираться по тропке. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 3

Судя по сообщениям в соцсетях, горожан смущает и тот факт, что через 6 дней после окончания снегопада дворники не расчистили проходы к пешеходным переходам даже вдоль улицы Светланской.

На Авангарде - проход к зебре. Фото: ИА PrimaMedia На остановке Заводская (улица Русская) к переходу приходится пробираться по тропке. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 2

Согласно постановлению администрации Приморского края от 15.06.2016 #268-па "Об утверждении Правил благоустройства территорий Владивостокского и Артемовского городских округов, поселений, входящих в состав Надеждинского и Шкотовского муниципальных районов Приморского края", в первую очередь уборка и вывоз снега и льда производятся с улиц и дорог, по которым проходят маршруты общественного транспорта, и выполнение разрывов в валах снега у остановок общественного транспорта.