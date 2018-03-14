Общество. 12:05

Танец маленьких дайверов: житель Приморья исполнил балет на льдинах

Мужчина из Владивостока прыгает по разломанному льду у мыса Вятлина (ВИДЕО)

14 марта, PrimaMedia. В социальных сетях появился видеоролик танца на льдинах среди воды в исполнении мужчины в сухом костюме дайвера. Под узнаваемую с первых нот музыку из "Маленькой ночной серенады" Моцарта он прыгает по льдинам, дрейфующим в море. Ролик быстро разошелся по интернету и набрал тысячи просмотров, сообщает ИА PrimaMedia.

Видео снимали в Приморье, у мыса Вятлина во Владивостоке, в начале марта. По словам героя видео Алексея Кондратюка, который занимается подледным дайвингом, с помощью "балетных прыжков" он просто разминался перед погружением.

"Мы это видео снимали смеха ради, для себя. Просто проверяли ледовую обстановку перед погружениями. В этот раз я решил сделать это с юмором. Но я хочу сказать: не надо это повторять, опасно! Дети сейчас такие, разбираться не будут, захотят тоже", – рассказал Алексей Кондратюк.

От ИА PrimaMedia добавим, что повторять танцы на льду действительно опасно. В морской акватории Владивостока наблюдается взлом льда. Управление ГО и ЧС администрации Владивостока рекомендует рыбакам и всем жителям и гостям города воздержаться от выхода на ледовую поверхность. Выезд на лед автотранспортных средств категорически запрещен.

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