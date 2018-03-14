На 300 тысяч рублей оштрафовали автоперевозчиков во Владивостоке с начала года. Фото: ИА PrimaMedia

На 300 тысяч рублей оштрафовали автоперевозчиков Владивостока с начала года

Все вырученные деньги направляются в бюджет краевого центра

14 марта, PrimaMedia. Руководителям автотранспортных предприятий Владивостока с начала года выписано 47 штрафов на общую сумму 296 тысяч рублей. Речь идет о компаниях, которые заняты пассажирскими перевозками на городских автобусных маршрутах. Все вырученные деньги направляются в бюджет краевого центра, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Как сообщили в управлении транспорта администрации города, уведомления о наложении штрафов выписаны за различные нарушения, среди которых – изменения водителями автобусов графиков и маршрутов движения, неудовлетворительное санитарное состояние автотранспортных средств, курение водителей в салонах. Суммы штрафов варьируются от 5 до 8 тысяч рублей.

Такие цифры прописаны в договорах, которые заключены в 2016 году между администрацией города и перевозчиками. Неукоснительное соблюдение всех пунктов такого документа – залог стабильной работы общественного транспорта во Владивостоке и гарантия безопасности пассажиров.

Оставить свой отзыв о работе автобусов, паромов, трамваев и троллейбусов в краевом центре можно в управлении транспорта по телефонам: 261-43-34, 261-41-03. Сообщения принимаются в круглосуточном режиме.

Отметим, что сегодня во Владивостоке работают 14 компаний-перевозчиков, которые осуществляют автобусные перевозки по городским маршрутам. Это 13 коммерческих предприятий и одно муниципальное "ВПОПАТ-1". Ежедневно на 93 городских маршрута выходит около 650 автобусов.

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