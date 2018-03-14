Слякоть и грязь: на центральной площади Владивостока тают тонны снега

Снегоуборочная техника на площади не замечена. Фото: ИА PrimaMedia

По данным мэрии, с площади вывезено 1000 тонн снега, но сугробы еще на месте

14 марта, PrimaMedia. С главной площади Владивостока продолжают вывозить снег, который последние два дня активно тает из-за теплой погоды. Грязные сугробы, на фоне которых полюбили делать селфи жители города, действительно уменьшились — их вывозят на дополнительную площадку в Снеговую Падь. Но те, что остались, сейчас тают, заполняя площадь слякотью. Снегоуборочная техника в момент посещения корр. ИА PrimaMedia на площади не замечена.

По данным мэрии, за прошедшие сутки с территории центральной площади в район Снеговой Пади вывезено порядка 1000 тонн снега. На альтернативную площадку лед и грязь вывозят не только дорожные службы, но и частные предприятия и организации. Всего же за минувшую ночь с улиц Владивостока вывезено около 5 тысяч тонн снежной массы.

14 марта снег тает, на площади слякоть. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia 14 марта снег тает, на площади слякоть. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia 14 марта снег тает, на площади слякоть. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia 14 марта снег тает, на площади слякоть. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia 14 марта снег тает, на площади слякоть. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia 14 марта снег тает, на площади слякоть. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia 1 / 6

Напомним, что 10 марта снег, убранный с центральных районов, стали вывозить на временную площадку – центральную площадь Владивостока. Ее было решено использовать для оперативной уборки дорог и тротуаров. Мэр Владивостока Виталий Веркеенко написал в своем фейсбуке, что местные коммунальщики нашли две снегоплавительные установки — после диагностики их установят на Центральной площади. "Нерационально тратить бюджет весной на транспортировку снега. А пока детям горки на радость ", — добавил мэр.

"Есть огромная разница – вывозить снег с Алеутской, Светланской, Океанского проспекта на Выселковую или на площадь, расстояние в 18 раз меньше. Вывоз снега на площадь был оптимальным технологическим решением. На сэкономленные средства в городе можно посадить 1000 рододендронов и 130 деревьев хвойных пород или отремонтировать разбитую внутриквартальную дорогу. Столько же стоит отремонтировать одну подпорную стену или нанести 15 километров сплошной линии разметки, 10 километров двойной сплошной, 3000 квадратных метров "зебры" и покрасить леера на Некрасовском путепроводе", – сообщил заместитель главы администрации – начальник управления дорог и благоустройства Леонид Вильчинский.

Однако 13 марта мэрия заявила, что снег с главной площади все же вывезут на площадку для складирования, а не расплавят в установках.

Отметим, что горы грязного снега стали популярным местом отдыха горожан. Дети скатывались с них на ледянках, в взрослые забирались на самую высокую кучу снега и делали селфи на фоне свалки.

По данным синоптиков, 7 и 8 марта во Владивостоке выпало 1,5 месячных нормы осадков. Мэрия города сообщает, что с начала ликвидации последствий снегопада с улиц Владивостока было вывезено более 40 тысяч кубометров снежной массы.