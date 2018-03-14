Китайская корпорация занялась мостами из Владивостока на о. Елены и в Хасанский район. Фото: ИА PrimaMedia

Проект низководного моста из Владивостока в Хасанский район отдают китайцам

Корпорация из КНР прорабатывает свое участие в развитии международных транспортных коридоров "Приморье-1" и "Приморье-2"

14 марта, PrimaMedia. Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко встретился с главой московского филиала китайской госкорпорации China Communications Construction Company (СССС) Ма Цзиньляном, чтобы обсудить строительство моста из Владивостока на остров Елена и низководной дороги из Владивостока до Хасанского района, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

Андрей Тарасенко отметил, что CCCC успела успешно себя зарекомендовать на рынке дорожного строительства. Приморью интересно сотрудничество с китайской корпорацией по этим проектам на условиях концессии.

Ма Цзиньлян сообщил, что компания уже прорабатывает свое участие в развитии международных транспортных коридоров "Приморье-1" и "Приморье-2", в состав которых в перспективе могут войти магистрали, обозначенные главой Приморья. Зимой специалисты СССС на протяжении нескольких недель работали в регионе, и сейчас готовят технико-экономическое обоснование этих проектов. Его разработку планируется закончить в апреле.

"Наша компания находится на третьем месте в рейтинге международных подрядчиков. Сегодня мы уделяем большое внимание работе на российском рынке. Все перечисленные вами проекты – в нашей компетенции. Готовы по всем этим проектам определить принципы взаимодействия и детально их проработать", – отметил Ма Цзиньлян.

Андрей Тарасенко подчеркнул, что среди желающих поучаствовать в реализации обсуждаемых дорожных проектов – также компании Японии и Республики Корея.

"Намерены работать оперативно. Ждем вашего заключения и готовы подписывать соглашение", – заявил глава региона.

В ходе встречи стороны обсудили также вопрос участия СССС в строительстве судоверфи "Звезда" в Большом Камне. Осенью китайская корпорация заключила контракт на строительство здесь сухого дока и трех жилых микрорайонов. Завершить работы корпорация должна до конца 2019 года.

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