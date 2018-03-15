Apple AirPods - спорт на полную громкость: музыкальный тест-драйв от iShop. Фото: ИА PrimaMedia Александр Ратников

Вместе с популярным монобрендовым магазином свойства беспроводных "яблочных" наушников проверила инструктор TRX Ольга Петровская

15 марта, PrimaMedia. Новинка фитнес-индустрии – тренировки TRX, постепенно захватывают владивостокцев. Одно из самых загадочных и самых результативных направлений требует от своих приверженцев минимальной физической подготовки, устойчивой силы воли, и, конечно, жгучего желания освоить данный вариант нагрузок.

Опытный инструктор TRX во Владивостоке Ольга Петровская уверена, что поймать собственный ритм увлекательных тренировок, разнообразить разминку и снизить чувство усталости, начинающим и бывалым спортсменам поможет любимая музыкальная подборка, звучащая в легендарных беспроводных наушниках Apple AirPods, рассказывает ИА PrimaMedia.



Приступим к тренировке!. Фото: ИА PrimaMedia Александр Ратников

Облачившись в красивую, удобную спортивную форму Ольга проходит в зал. Ближайшие минуты фитнес-тренер потратит на спортивную разминку под ритмичную музыку в своих новых наушниках от Apple.

Первое, что отмечает Ольга, открыв заветную коробочку, одновременно служащую зарядным устройством – отсутствие традиционных проводов. Этот факт приятно удивил девушку.

— Я очень люблю тренироваться под музыку! Каких только наушников у меня не было. Больших, маленьких, различного размера, цветов и формы – все их достоинства, так или иначе, "разбивались" о наличие проводов, которые имеют тенденцию запутываться в самый неожиданный момент, а то и вовсе вырываться из телефона с "корнем", — рассказывает фитнес-тренер.



Чистый звук, комфорт, красота и ничего лишнего. Фото: ИА PrimaMedia Александр Ратников

Действительно, момент, когда штекер наушников покидает "гнездо" телефона и тот озвучивает любимые композиции всем желающим – приятным не назовешь. В случае с Apple AirPods это исключено.

Ольга надевает два эргономичных маленьких наушника и приступает к тренировке. А как же выбрать музыкальную композицию и нажать Play?



Дважды касаемся наушника без отрыва от разминки – активируется Siri. Фото: ИА PrimaMedia Александр Ратников

Этого не требуется. Умные "яблочки" начинают воспроизводить аудио, как только оказываются в ушах владельца, существенно экономя его время.



Любимая музыка создает настроение на тренировке. Фото: ИА PrimaMedia Александр Ратников

Приятным бонусом является автоматическая остановка воспроизведения, когда наушники нужно снять. Вернувшись "на место" они просто продолжат проигрывать музыку с момента остановки. Проверим — да, так и есть.

В AirPods используется процессор W1, специально спроектированный Apple, а также оптические сенсоры и акселерометр — благодаря их совместной работе наушники распознают, когда их надевают. В зависимости от того, используется один или два наушника, процессор W1 автоматически распределяет аудио и включает микрофон соответствующим образом.

Ольга "тянет" мышцы, меняет позиции, наклоняется, приседает, делает выпады, движения становятся все интенсивней. Несмотря на возросшую активность, маленькие "музыканты" остаются на своих местах, ничуть не отвлекая хозяйку от процесса.

Наушники остались в ушах несмотря на возросшую физическую активность. Фото: ИА PrimaMedia Александр Ратников Любимая музыка создает настроение на тренировке. Фото: ИА PrimaMedia Александр Ратников Любимая музыка создает настроение на тренировке. Фото: ИА PrimaMedia Александр Ратников Интенсивная тренировка - Apple AirPods отлично справляются со своей задачей. Фото: ИА PrimaMedia Александр Ратников 1 / 4

Внезапно, в самом разгаре тренировки, тренеру поступает звонок. И еще один и еще один. Особенности профессии – всегда быть на связи со своими подопечными.



Дополнительный акселерометр и микрофоны с изменяемой диаграммой направленности убирают внешний шум и позволяют сфокусироваться на звуке голоса. Фото: ИА PrimaMedia Александр Ратников

Дважды касаемся наушника без отрыва от разминки – активируется Siri. С ее помощью отвечаем на звонок. Слышимость отличная, а главное – индивидуальная. Фотограф не расслышал слов собеседника Ольги, находясь в непосредственной близости от модели.

Отсутствие проводов позволяет не переживать за сохранность наушников. Фото: ИА PrimaMedia Александр Ратников Отсутствие проводов позволяет не переживать за сохранность наушников. Фото: ИА PrimaMedia Александр Ратников Ответить на звонок - легко. Фото: ИА PrimaMedia Александр Ратников Ольга - мастер своего дела. Фото: ИА PrimaMedia Александр Ратников 1 / 4

При разговоре по телефону или с Siri, дополнительный акселерометр и микрофоны с изменяемой диаграммой направленности убирают внешний шум и позволяют сфокусироваться на звуке голоса.

Тренировка завершена. Впереди у Ольги запланирована пробежка и прогулка по городу Конечно, приятнее всего прогуляться под любимую музыку. Почему бы и нет? Ведь заряда AirPods, несмотря на активное использование, хватит еще на 4 часа.



Дополнительные циклы зарядки обеспечит эргономичный, прочный, беспроводной зарядный чехол. Фото: ИА PrimaMedia Александр Ратников

Дополнительные циклы зарядки обеспечит эргономичный, прочный, беспроводной зарядный чехол, который с легкостью поместится даже в самую маленькую сумочку. С его помощью наушники смогут проработать более 24 часов. Нужна быстрая подзарядка? Всего 15 минут в чехле — и можно слушать музыку ещё 3 часа.

— С уверенностью могу сказать, что AirPods останутся у меня на долго! Мне нравится все. Удобство, дизайн, качество воспроизведения. Тот самый случай, когда чувствуешь, что эта вещь "твоя", — делится впечатлениями инструктор.



Беспроводной зарядный чехол очень удобен. Фото: ИА PrimaMedia Александр Ратников

Для тех, кто хочет порадовать себя или своих близких, Ольга советует приобрести "яблочки" в сети популярных монобрендовых магазинов iShop.

Помимо высочайшего качества, подлинности товара и гарантии, покупатели продукции Apple могут рассчитывать на квалифицированную помощь консультантов и собственный тест-драйв товара прямо в стенах магазина.

Магазин iShop во Владивостоке:

ТЦ "Семеновский пассаж"

Океанский проспект, 11

Телефоны: +7 (423) 2-223-224, (423) 2-991-009

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