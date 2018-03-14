Спасатели эвакуировали мужчину с горы в Лазовском районе Приморья

Спасатели эвакуировали мужчины с горы в Лазовском районе Приморья. Фото: предоставлено пресс-службой ДВРПСО МЧС России

Пострадавший сам позвонил в службу спасения

14 марта, PrimaMedia. Вызов в Находкинский поисково-спасательный отряд – филиал ДВРПСО МЧС России поступил вечером 11 марта о том, что человеку, находящемуся на сопке в лесу в Лазовском районе Приморского края, необходима эвакуация. Пострадавший сам позвонил в службу спасения, сообщил, что ему стало очень плохо, возможно, случился инсульт, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ДВРПСО МЧС России.

Мужчина находился в Лазовском районе на сопке, куда дорога для проезда отсутствует. На помощь пришли спасатели Находкинского отряда МЧС. Группа в составе трех человек в 22.10 прибыла из Находки в поселок Валентин и сразу отправилась на поиски пострадавшего.

— Идти пришлось ночью по глубокому рыхлому снегу, в гору, почти 15 км, — рассказали спасатели. – Рано утром 12 марта прибыли на вершину, обнаружили пострадавшего. Мужчина находился в удовлетворительном состоянии, но идти не мог. Приступили к его транспортировке с помощью акья.

Акья — сани-волокуши для транспортировки пострадавших в горах. Снабжены валиком под колени, съемными ручками и специальными креплениями.

К 15.30 спасатели завершили спуск и, в буквальном смысле, вынесли пострадавшего из леса к дороге возле поселка Валентин, где уже ждала машина "скорой помощи". Пострадавшего доставили в больницу.