Очистка дешевле анализов: вонючее озеро на Патрокле будут спасать японские технологии

Жители Патрокла собираются очистить озеро даже без поддержки властей. Фото: patrokl.info

Привести водоем в порядок пытаются всем миром

14 марта, PrimaMedia. Японскую технологию эффективных микроорганизмов активисты микрорайона Патрокл хотят испытать на реликтовом озере, которое загрязняет канализация. По словам экспертов, умные "эм-колобки" с бактериями помогут очистить водоем, но только после того, как туда прекратят сливать канализацию. Очистка водоема обойдется от 150 тысяч рублей, тогда как на анализ состояния водоема ответственные ведомства потратили уже 400 тысяч, сообщает ИА PrimaMedia.

Эффективные микроорганизмы представляют собой консорциум аэробных и анаэробных микроорганизмов, обладающих регенерирующей функцией. Они питаются грязью и могут очищать водоемы благодаря этому свойству. Эм – технологии применяются в сельском хозяйстве, строительстве, медицине и охране окружающей среды более чем в 160 странах мира.

– В озере на Патрокле сложилась сложная ситуация. Если процесс загрязнения запущен, то озеру будет сложно справиться самому. Грязи так много, что оно уже начинает мельчать, происходит заболачивание. В этом случае могут помочь эм-колобки. Когда мы их забросим, они начнут активную деятельность в донных осадках, потому что вокруг много пищи. Но делать это, пока загрязнение озера идет, смысла нет. Эм-технологии во Владивостоке уже использовали для очистки озера Чан, водоемов парка Минного городка, реки Объяснение, Солдатского озера в Уссурийске, Штыковских прудов и акватории возле Де-Фриза. В случае с водоемами парка Минного городка и Штыковскими прудами это было эффективно как раз потому, что водоемы не подвергались загрязнению после мероприятий. Очистка речки Объяснения по понятным причинам таких результатов не показала, – сообщила исполнительный директор Приморского эм-центра Екатерина Евсеева.

Сейчас группа активистов ищет спонсоров, готовых оплатить материалы для очистки озера. Магазин фруктов, который находится в трех метрах от водоема, решил запустить сбор средств.

– Мы находимся возле озера ежедневно, и потому нам не безразлична его судьба. Мы планируем провести акцию среди покупателей, поставим стойки с информацией. Также планируем продавать бактерии в бутылках, чтобы жители района могли их купить и тут же вылить в озеро, – рассказала руководитель магазина "Thai fruits".

Инициативные жители района сами готовы организовать очистку озера и его берегов, также их поддерживала группа экологов из Владивостока. Сейчас они ждут решения суда, которое решит "канализационную проблему". Даже если сбросы не прекратятся, активисты собираются понемногу добавлять бактерии в озеро, чтобы поддерживать его в удовлетворительном состоянии. Они планируют начать заливать бактерии в озеро в июне, до этого по плану – уборка берегов от мусора.

Напомним, департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края потратил 400 тысяч рублей на пробы воды из загрязненного канализацией озера у бухты Патрокл в 2017 году. Соответствующие документы были размещены на сайте госзакупок. Это уже третьи по счету исследования. Ранее подобную работу проводили на добровольных началах ученые ДВО РАН, также свои пробы на том же озере брал Росприроднадзор. Районные активисты, которые борются за чистоту водоема, направили в прокуратуру вопрос о том, насколько оправдан заказ анализов у нескольких компаний сразу, и почему деньги из бюджета на них тратятся, а проблема все еще не решена.

Как ранее не раз писало ИА PrimaMedia, жильцы многоэтажных домов на улице Сочинская уже почти полгода бьют тревогу: безымянное озеро, расположенное между бухтами Патрокл и Соболь, загрязняют нечистоты. Экологи утверждают, что озеро реликтовое. Проблема не решилась до сих пор, поскольку канализационная система микрорайона Патрокл принадлежала Дальспецстрою, а местные власти ссылались на неподведомственность территории. После того, как Дальспецстроем был прерван договор аренды, меры в отношении озера также никто не принял.

В мае 2017 года "Дальспецстрой" переименовали в "ГВСУ № 6". 18 августа в адрес его гендиректора внесено представление о нарушении закона, а в центральный районный суд направлено исковое заявление о том, что ответчику следует устранить канализационную течь и произвести ремонт – заведено административное дело. Сейчас идут суды, которые должны решить дальнейшую судьбу озера. Но жители микрорайона Патрокл считают неопределенными сроки и перспективы судебного разбирательства, также они не уверены, что финансовое положение ответчика позволит ему привести в порядок системы.