Общество. 13:55

«Аэрофлот» доведет до суда случаи нападения пассажиров на сотрудников

МВД России проводит проверку инцидентов

14 марта, PrimaMedia. "Аэрофлот" намерен добиться уголовного наказания для двух пассажирок международных рейсов, напавших на сотрудников авиакомпании в аэропорту Шереметьево. Инциденты произошли 5 и 8 марта — оба раза женщины проявили агрессию после опоздания на свои рейсы, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету "Известия".

Одна из них, 5 марта опоздав на рейс в Вильнюс, "высказывалась в резкой форме, после чего применила грубую силу: сорвала с форменной одежды сотрудницы "Аэрофлота" пропуск и ударила ее по голове", — говорится в сообщении авиакомпании.

Вторая дебоширка в женский праздник опоздала на борт в Мюнхен. Преградившую ей путь сотрудницу женщина, работающая врачом-косметологом, избила мобильным телефоном, нанеся удары по лицу, шее и голове.

МВД России проводит проверку инцидентов.

Авиакомпания напомнила, что с июня будут введены "черные списки" пассажиров — перевозчики получат право отказывать фигурантам этого перечня в предоставлении билетов на рейсы.

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