Общество. 14:00

Профицит бюджета России за два месяца составил 226 млрд рублей

Доходы составили 2,534 трлн рублей, а расходы — 2,308 трлн рублей

14 марта, PrimaMedia. Федеральное казначейство оценило профицит бюджета России за первые два месяца текущего года в 226,488 млрд рублей, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету "Известия".

По данным на 1 марта, доходы составили 2,534 трлн рублей, а расходы — 2,308 трлн рублей, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на данные органа исполнительной власти.

Как писал портал iz.ru, глава Минфина Антон Силуанов ранее не исключил пополнение Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2018 году при сохранении уровня цен на нефть и курсовых соотношений.

По данным ведомства, в январе федеральный бюджет был исполнен с профицитом 2,8% ВВП, или 189,3 млрд рублей.

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