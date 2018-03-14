Общество. 15:05

Число уголовных дел за неуплату алиментов выросло на четверть в 2017 году

Это на 27,9 % больше, чем годом ранее

14 марта, PrimaMedia. За прошлый год судебные приставы возбудили 55 тысяч уголовных дел за неуплату алиментов на детей или нетрудоспособных родителей (по ст. 157 УК РФ), что на 27,9 % больше, чем годом ранее, когда было возбуждено 43 тысячи таких дел, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на "Федерал Пресс".

В федеральной службе судебных приставов рассказали, что рост числа уголовных дел связан с поправками в законодательство, которые вступили в силу в середине 2016 года, уточняет портал iz.ru.

Два года назад за неуплату алиментов на детей или родителей была введена административная ответственность (статья 5.35.1 КоАП РФ). Согласно административному наказанию неплательщикам предстоит выполнить до 150 часов исправительных работ или им может грозить 15 суток административного ареста.

В прошлом году по этой статье привлекли к ответственности 119,9 тысяч должников.

Тем, кто продолжает уклоняться от уплаты алиментов после первого наказания по КоАП теперь грозит уголовная ответственность сроком до года лишения свободы.

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