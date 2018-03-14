Общество. 14:20

В сердце заповедной тайги Приморья обнаружили взлетно-посадочную полосу

На территории заказника садились самолеты, разделывались туши животных и стрелялась дичь, а инспектор ООПТ ничего этого не замечал

14 марта, PrimaMedia. На территории заказника "Лосиный" в Тернейском районе Приморья чиновники, приехавшие с проверкой, обнаружили взлетно-посадочную полосу. Причем инспектор, ответственный за охрану ООПТ, уверяет, что не знал о площадке для взлета и посадки самолета. Об этом говорится в акте проверки деятельности КГБУ "Дирекция по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий", сообщает ИА PrimaMedia.

Согласно документу, контрольное мероприятие на территории заказника "Лосиный" проводили должностные лица департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края.

В ходе проверки выяснилось, что "в районе реки Венюковка обнаружена площадка для взлета и посадки самолета, о которой инспектор заказника не осведомлен".

Выявлены и другие нарушения режима, в частности, проверяющие нашли на территории заказника "Лосиный" профили гусей, которые охотники обычно используют для приманки дичи и охоты. А вблизи природных солонцов найдено место разделки и остатки незаконно отстрелянного лося.

Что интересно, инспектор КГБУ "Дирекция по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий", закрепленный за заказником "Лосиный", за 2016-2017 годы не выявил ни одного нарушения природоохранного законодательства – от него не поступали ни соответствующие протоколы, ни сообщения.

Напомним, государственный природный биологический (зоологический) заказник краевого значения "Лосиный" является особо охраняемой природной территорией, созданный с целью сохранения и увеличения численности лося и других видов диких копытных животных, а также редких и исчезающих видов диких животных.

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