Пора менять закон о профессиональных союзах или внести изменения в Трудовой кодекс - ФППК

Профсоюзы. Фото: пресс-служба ФППК

Сегодня документы не учитывают произошедших в экономике и гражданском обществе изменений

14 марта, PrimaMedia. Участники X Приморского профсоюзного форума во Владивостоке считают, что пора менять закон о профессиональных союзах или вносить изменения в Трудовой кодекс. Сегодня эти документы не учитывают произошедших в экономике и гражданском обществе изменений. Например, слабо защищают от произвола работодателей профактивистов, ограничивают участие в коллективных переговорах освобожденных профсоюзных лидеров, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Федерации профсоюзов Приморского края.

Председатель Объединенной первичной профсоюзной организации авиационных работников "Владивосток" Владимир Хитрихеев привел реальные примеры из практики, когда работодатели препятствуют освобожденным профсоюзным лидерам участвовать в коллективных переговорах. Во-первых, потому что они профессионалы и хорошо знают трудовое законодательство, во-вторых, видят и пресекают уловки руководителей, стремящихся снизить социальные гарантии.

В авиакомпании "Аврора" профсоюзное членство менее 40%. Поэтому, согласно статье 37 Трудового кодекса РФ, для ведения коллективных переговоров на предприятии должен быть создан единый представительный орган. В 2015 году администрация предприятия категорически отказалась включить в его состав освобожденного председателя профсоюза.



Владимир Хитрихеев, председатель Объединенной первичной профсоюзной организации авиационных работников "Владивосток". Фото: пресс-служба ФППК

"Причиной стало то, что он не является работником предприятия. Но кем еще считать освобожденного председателя, как не членом трудового коллектива, ведь зарплату ему платят сами работники", — недоумевает Владимир Хитрихеев.

При этом работодатель снисходительно позволил председателю профкома участвовать в работе комиссии, но без права голоса. С огромным трудом, используя авторитет Федерации профсоюзов Приморского края и ЦК профсоюза авиационных работников РФ, профком смог настоять на своем. Право голоса лидеру объединенной первички вернули, коллективный договор разработали и приняли с его участием.

Но в январе 2018-го попытки избавиться от профсоюзного лидера продолжились. При принятии положения о едином представительном органе администрация "Авроры" сделала очередной ход. Во время видеоконференции, где участвовали все три подразделения предприятия, в проекте положения обнаружился странный пункт: "в единый представительный орган может быть избран только член трудового коллектива, имеющий трудовой договор с предприятием". Получается, опять освобожденный председатель — "мимо кассы"? Конференция прервала работу, и после двухчасового обсуждения этого вопроса пункт был удален из проекта положения.

"Если бы он остался, то в будущих переговорах по разработке коллективного договора администрация могла бы сказать: "С огромным уважением включили бы вас в состав комиссии, но есть положение, которое утвердила конференция трудового коллектива, и мы не в силах его изменить", — продолжает Владимир Хитрихеев.

Лидер профсоюза авиаработников в Приморье призвал коллег внимательно отнестись к этой проблеме. Процесс дробления крупных предприятий продолжается, первички мельчают, и там, где членами профсоюза являются менее половины работников, работодатели все чаще прибегают к подобным уловкам.

Хитрихеев обратился к председателю ФНПР Михаилу Шмакову с просьбой внести изменения или дополнения в Трудовой кодекс России — либо в главу 6 о коллективных переговорах, либо в главу 58 о защите трудовых прав и интересов работников профессиональными союзами. И четко прописать, что освобожденный председатель первичной профорганизации всегда, по своей должности, должен входить в состав единого представительного органа.

Председатель Приморской краевой организации Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения Светлана Кожухарь обратилась к Михаилу Шмакову и депутату Госдумы от Приморья Виктору Пинскому с просьбой решить на законодательном уровне другой вопрос, который касается не освобожденных председателей первичек.

"Они защищают работников своих организаций от произвола работодателей и побеждают в трудовых спорах, но впоследствии сами остаются без работы", — сказала она и привела в пример историю, которая произошла в "Примтеплоэнерго".



Светлана Кожухарь, председатель Приморской краевой организации Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения. Фото: пресс-служба ФППК

После того, как профсоюз отстоял почти тысячу работников от необоснованного сокращения, экс-руководитель предприятия решила избавиться от трех заместителей председателя объединенного профкома путем сокращения, а на профлидера Татьяну Ненюкову подала в суд — за нанесение ущерба репутации предприятия. При поддержке ФППК этот иск удалось отозвать, но двоих активистов все же уволили. Одного из них профсоюз вернул на работу через суд, борьба за второго продолжается.

Глава ФНПР согласился с приморскими профлидерами и сказал, что юристы федерации уже работают над предложениями по изменению закона о профсоюзах, который был принят в 1995 году, устарел морально и не регулирует многие вопросы.