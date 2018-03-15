Мы сами будем определять своё будущее

Коллектив КГБУЗ "Владивостокская поликлиника №3". Фото: предоставлено КГБУЗ "Владивостокская поликлиника №3"

Профилактические мероприятия и встречи с населением организованы в КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 3»

15 марта, PrimaMedia. "Нам нужно обеспечить такую созидательную мощь, такую динамику развития, чтобы никакие преграды не помешали нам уверенно, самостоятельно идти вперёд. Мы сами должны и будем определять своё будущее", — из послания Федеральному Собранию РФ президента РФ Владимира Путина. С этой целью проводятся мероприятия в КГБУЗ "Владивостокская поликлиника № 3".

Совместно с командой депутата Государственной думы ФС РФ Сергея Сопчука и депутата думы Владивостока Артура Ахояна организованы встречи с населением и профилактические мероприятия по раннему выявлению онкологической патологии и социально значимых заболеваний на улице Нейбута, в Пенсионном фонде и Обществе инвалидов Ленинского района.



Встреча с населением на ул. Нейбута. Поддержку мероприятию оказывает депутат думы Владивостока Артур Ахоян. Фото: предоставлено КГБУЗ "Владивостокская поликлиника №3"

Для населения проведена лекция клинического психолога Анастасии Петровой о психологических факторах профилактики заболеваний.



Лекция для населения "Психологические факторы профилактики заболеваний", поддержку мероприятию оказывает депутат думы Владивостока Артур Ахоян. Фото: предоставлено КГБУЗ "Владивостокская поликлиника №3"

Со слов депутата думы Владивостока, сопредседателя Приморского регионального координационного совета сторонников Всероссийской политической партии "Единая Россия" Станислава Примаченко, организовавшего мероприятие на ТЭЦ-2, и помощника депутата ГД РФ Сергея Сопчука Алексея Свиридова акции будут продолжаться.



Помощник депутата ГД РФ Сергея Сопчука Алексей Свиридов. Фото: предоставлено КГБУЗ "Владивостокская поликлиника №3"

Сотрудники поликлиники Алексей Третьяков и Михаил Пискун приняли участие в профсоюзном форуме, на котором присутствовали глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков и врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко.



Профсоюзный форум, Ирина Лизенко. Фото: предоставлено КГБУЗ "Владивостокская поликлиника №3"

В поликлинике №3 прошла встреча с президентом Союза медицинских организаций и врачей Приморского края Александрой Мухотиной, которая рассказала об итогах конгресса Национальной медицинской палаты (президент Леонид Михайлович Рошаль), о роли профессионального сообщества по улучшению качества медицинской помощи, проведенной аккредитации выпускников ТГМУ в 2017 году, и призвала к дальнейшему объединению врачей "Вместе мы сила".



Конгресс Национальной медицинской палаты, президент Союза медицинских организаций и врачей Приморья Александра Мухотина. Фото: предоставлено КГБУЗ "Владивостокская поликлиника №3"

В ТГМУ состоялся круглый стол на тему: "Развитие волонтерского движения в Приморском крае". Председатель Приморского краевого отделения Общероссийской общественной организации "Российский красный крест" Надежда Ильина вручила почетный знак посол движения "Я твой донор" ректору вуза Валентину Шуматову, депутату Государственной думы ФС РФ Владимиру Новикову, уполномоченному по правам человека в Приморском крае Валерию Розову, главному врачу КГБУЗ "Владивостокская поликлиника № 3" Вадиму Олейник и просила более активно пропагандировать донорство крови. "Участие в донорском движении – это моральный долг и гражданская позиция, пример гуманизма и милосердия", — сказала Надежда Ильина.

Вручение почетного знака «Я твой донор» , председатель Надежда Ильина, депутат Госдумы ФС РФ Владимир Новиков. Фото: предоставлено КГБУЗ «Владивостокская поликлиника №3» Круглый стол в ТГМУ, ректор Валентин Шуматов. Фото: предоставлено КГБУЗ «Владивостокская поликлиника №3» 1 / 2

На встрече с председателем Владивостокской татаро-башкирской общественной организации "Дуслык" (Дружба), депутат думы Владивостока Тахир Ибашев поблагодарил за сотрудничество, развитие дружбы между народами и вручил Благодарственные письма от председателя думы Владивостока Андрея Брик сотрудникам поликлиники №3 Татьяне Качановой, Елене Марченко, Нелли Макридиной.



Председатель Владивостокской татаро-башкирской общественной организации "Дуслык", депутат думы Владивостока Тахир Ибашев. Фото: предоставлено КГБУЗ "Владивостокская поликлиника №3"

В преддверии праздника 8 марта хор русской песни "Родные напевы" при Совете ветеранов Тихоокеанского флота (руководитель Наталья Рудакова, солист Станислав Мицкевич) дал концерт для сотрудников и пациентов поликлиники №3.



Хор русской песни "Родные напевы" при Совете ветеранов ТОФ, руководитель Наталья Рудакова, солист Станислав Мицкевич. Фото: предоставлено КГБУЗ "Владивостокская поликлиника №3"

Во всех своих выступлений главный врач Вадим Олейник говорил о важности повышения активной гражданской позиции с целью создания гражданского общества и необходимости участия в выборах президента РФ 18 марта 2018 года.