Вместе с глыбами льда со здания в центре Владивостока прямо на тротуар рухнула труба

При падении 3-метровый кусок водосточной трубы раскололся на три части. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Опасности поджидают пешеходов на каждом шагу (ФОТО)

14 марта, PrimaMedia. Вместе с глыбами льда со здания по Океанскому проспекту, 19 в центре Владивостока на тротуар рухнула водосточная труба. Проходящие мимо пешеходы выдыхают, что хорошо хоть упала не на голову кому-либо, передает корр. ИА PrimaMedia.

Предположительно, трубу зацепило летящей с крышей наледью, куски которой лежат сейчас тут же, на тротуаре вдоль Океанского проспекта.

Известно, что ранее здание занимал Тихоокеанский государственный экономический университет. Но после объединения с ДВФУ помещения не эксплуатируются.

Рухнула часть водостока. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Тротуар довольно популярен. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Трубу, скорее всего, зацепило летящими с крыши глыбами льда. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Пешеходы переступают через водосток и выдыхают, что упал он не на их головы. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Упала лишь часть трубы. Будьте осторожны!. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Трубу, скорее всего, зацепило летящими с крыши глыбами льда. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia К счастью, никого трубой не зацепило. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Трубу, скорее всего, зацепило летящими с крыши глыбами льда. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Тротуар довольно популярен. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 9

Опасности сейчас поджидают пешеходов на каждом шагу – необходимо смотреть не только под ноги, но и вверх. Так, несколько дней назад с пятиэтажки в районе остановки "Проспект 100-летия Владивостока" скатилась снежная волна, которую окрестили местным Ниагарским снегопадом. По некоторым данным, с одного из зданий на Светланской на проходящую по тротуару девушку упала сосулька.

Напомним, за очистку крыш от снега и удаление с них, а также с карнизов и водосточных труб ледяных наростов отвечают собственники зданий и сооружений, в том числе временные. Что касается жилых домов, то тут вопрос должна решить управляющая компания или ТСЖ, в зависимости от формы управления многоквартирным домом. Не могут это сделать собственными силами, пусть привлекают специализированные организации. Если же сосульки и снег свисают над пешеходными зонами, то немедленно должно быть выставлено ограждение и начаться их ликвидация. Причем сброс на тротуары допускается лишь в светлое время суток, с других скатов или с плоской крыши допускается сброс исключительно во внутренние дворы. Ну и после завершения работ снег и сосульки должны быть убраны в течение суток тем же лицом, которое занималось сбросом.