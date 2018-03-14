"Крылья Востока" – приморцы выбрали название для праздника выпускников. Фото: ИА PrimaMedia

«Крылья Востока» – приморцы выбрали название для праздника выпускников

Читатели ИА PrimaMedia не согласны с победившим вариантом

14 марта, PrimaMedia. Результаты рейтингового голосования за название для праздника выпускников, который пройдет в Приморье в конце июня, озвучили на организационном совещании под руководством врио губернатора края Андрея Тарасенко. Торжество для молодежи получило название "Крылья Востока". В альтернативном голосовании, которое проходило на сайте нашего агентства, победил другой вариант, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

"На сайте администрации Приморского края завершилось рейтинговое голосование за название для мероприятия. В нем приняли участие несколько тысяч человек. На протяжении последней недели лидировали "Крылья Востока" и "Белый парус". Большинство голосов набрал первый вариант", – доложил руководитель Центра содействия развитию молодежи Сергей Матлин.

Главе края представили концепцию праздника.

"Как и планировалось ранее, он пройдет на Набережной Цесаревича, в мероприятии будут задействованы парусники Приморья. Мы уже приступили к переговорам с компанией, которая сможет организовать на высшем уровне световое и пиротехническое шоу в акватории бухты Золотой Рог и на Золотом мосту", – пояснил Сергей Матлин.

Между тем ИА PrimaMedia одновременно с краевой администрацией запустило свое голосование. По итогам опроса читатели агентства не согласились с победившим вариантом. Аудитория агентства отдала предпочтение названию "Белый парус", набравшего 24%. На втором месте расположились "Тихоокеанские берега" с 23%, на третьем месте "Золотой Рог" с 18%. А вот "Крылья Востока" набрали всего – 15%. Общее количество проголосовавших — 213 человек.

Результаты голосования можно узнать здесь.

Андрей Тарасенко поручил организаторам проработать все мелочи для того, чтобы шоу получилось по-настоящему впечатляющим, запоминающимся, а увидеть его смогли как можно больше жителей и гостей края.

Напомним, праздник для выпускников края и их родителей впервые пройдет в Приморье в этом году по инициативе врио губернатора Приморского края. Такого технологически сложного мероприятия еще не было на Дальнем Востоке.

Планируется, что праздник выпускников станет в Приморье ежегодным.

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