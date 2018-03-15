В бухте Владивостока затонул пирс, подлежавший ликвидации еще два года назад

Судоходная компания проигнорировала решение суда

15 марта, PrimaMedia. Плавучий пирс стапель-палубы бывшего плавучего дока затонул 14 марта в 6.10 утра в бухте Диомид у первого причала. Ранее он принадлежал компании "Востоктранссервис", которая неоднократно попадала в поле зрения СМИ и правоохранительных органов в виду чрезвычайных происшествий на бортах судов и нарушений закона. Два года назад в суде ее обязали убрать стапель-палубу, но она не исполнила требование суда и продала ее предпринимателю на металл, сообщает ИА PrimaMedia.

Как рассказал корр. агентства представитель МСКЦ Владивосток, в результате затопления пирс лёг носовой частью на грунт, но его корма осталась над поверхностью воды. Пострадавших нет, загрязнение окружающей среды не выявлено. По данным "Востоктранссервис", стапель-палуба затонула полностью.

Еще в 2015 году ИА PrimaMedia писало о том, что вопреки решению суда компания "Востоктранссервис" не освобождает причал во владивостокской бухте Диомид от списанной стапель-палубы плавучего дока №1. Сам понтон постоянно подтапливался, угрожал безопасности людей и судов. Суд обязал компанию убрать стапель-палубу, но его требование исполнено не было. Год спустя компания продала ее предпринимателю Геннадию Сиденко, который, по словам представителя "Востоктранссервис", выкупает старые морские суда, разделывает их на металлолом, а затем продает в Китай.

– Приморский краевой суд обязал ее убрать. Мы хотели это сделать, потом возникли проблемы с капитаном порта, который не давал отшвартовать. Нас несколько раз приставы наказывали за неисполнение решения суда. Мы ее в конечном счете продали Сиденко, который ее обирался отправить во Врангель и там разделать на металл. Почему этого не случилось, неизвестно. Получилось так, что сегодня утром в 6 часов она затонула, мы не смогли найти компромисс с владельцем. Есть решение суда, до сих пор нас обязывающее стапель-палубу убрать, проверку в нашем отношении проводят только из-за него. Вроде как мы должны были убрать, а не убрали, палуба утонула, соответственно, мы виноваты – позиция у инспекции пока такая. Мы, конечно, будем настаивать, что владелец виноват, он должен в надлежащем состоянии содержать свое имущество. Они говорят – якобы мы ее использовали. Но даже если мы что-то и использовали, у нас никакого договора нет с Сиденко, – сказал заместитель генерального директора по правовым вопросам "Востоктранссервис" Максим Чихунов.

По его словам, причина затопления пока неизвестна. Сейчас компания пытается дозвониться до владельца стапель-палубы, который не выходит на связь.

– Будем искать владельца, в любом случае. Поднимать сооружение надо, наносится ущерб окружающей среде, в последующем чревато для нас исками в суд. Мы не будем сидеть сложа руки, – добавил Максим Чихунов.

Напомним, что в СМИ неоднократно появлялись сообщения о деятельности предприятия "Востоктранссервис": убийствах и самоубийствах капитанов на бортах, нарушениях трудового и уголовного законодательства, затоплении дока в бухте Диомид.

В ходе заседания межведомственной комиссии по охране труда в Приморском крае в марте 2006 года было отмечено, что несчастные случаи со смертельным исходом, происшедшие в море на судах флота рыбной промышленности Приморья в 2005 году, имели место в ЗАО МСК "Востоктранссервис".

В том же 2006 году на трех промысловых судах, принадлежащих компании, – "Татарстан", "Ленск" и "Билене", пограничниками была проведена проверка. Она показала несоответствие приемо-сдаточной документации, выявила целый ряд нарушений природоохранного законодательства и правил промысла.

В январе 2008 года на судне "Фианит", принадлежащей компании "Востоктранссервис", произошло еще одно ЧП – массовая драка с поножовщиной среди экипажа. Тогда был убит капитан судна, а трое членов экипажа получили проникающие ножевые ранения. Вторым капитаном, который погиб на судне, принадлежащем данной компании, стал руководитель приморского траулера "Белине". Он покончил жизнь самоубийством.

По сведениям из ЕГРЮЛ, генеральным директором компании является Владимир Михайлович Ребиков. Он был арестован в мае 2008 года в Петропавловске-Камчатском. Руководитель был задержан и помещен в изолятор временного содержания после возбуждения в отношении него уголовного дела по факту контрабанды.

Очередным ЧП стал утонувший 6 октября 2011 года плавучий док.

Отметим, что затопление пирса стапель-палубы 14 марта – не первый подобный случай за последние дни. 11 марта во Владивостоке затонул в бухте Золотой Рог плавучий док, который принадлежал ООО "Инто".