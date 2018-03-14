Общество. 16:15

Дальневосточная энергетическая компания предлагает перейти на электронные квитанции

Доставленные по e-mail счета приходят без задержек, всегда под рукой, не теряются и доступны только потребителям

14 марта, PrimaMedia. Дальневосточная энергетическая компания предлагает отказаться от бумажных квитанций и перейти на получение квитанций за электрическую энергию по электронной почте. Доставленные по e-mail счета приходят без задержек, всегда под рукой, не теряются и доступны только потребителям, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе энергокомпании.

Воспользоваться сервисом очень просто – достаточно заполнить анкету на сайте http://www.dvec.ru/dalsbyt/private_clients/receipts/.

ПАО "ДЭК" для удобства потребителей предлагает и другие сервисы. Наиболее удобными и быстрыми способами информирования энергетиков об электропотреблении являются передача данных на сайте компании на странице www.dvec.ru/pokazaniya/ (без регистрации), в "Личном кабинете" и по SMS на номер 8-914-047-0000 в формате "номер лицевого счета – пробел – номер счетчика – пробел – текущие показания счетчика" и через приложение. При использовании данных сервисов показания автоматически фиксируются в базе, что позволяет сообщать сведения об электропотреблении в любое время суток одновременно большому количеству потребителей. При этом важно указывать номер лицевого счета и прибора учета в соответствии с данными квитанции.

Кроме того, своевременно напоминать о дате подачи показаний, в любое время контролировать свои лицевые счета, получать электронные дубликаты квитанций и оплачивать без комиссии дает возможность мобильное приложение, доступное для скачивания всем владельцам смартфонов. Также показания можно передать, позвонив по единому бесплатному номеру 8-800-100-3-777.

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