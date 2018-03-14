Минтай и сельдь «под киль» начались и закончились на «Русской рыбопромышленной компании»

Минтай копченый. Фото: ИА PrimaMedia

Доли квот, оставшиеся после инвестпроектов рыбного бизнеса зятя Геннадия Тимченко, в 2018 году Росрыболовство распределять не будет

14 марта, PrimaMedia. Инвестиционные квоты на минтай и сельдь в Дальневосточном бассейне, которые остались "неосвоенными" после одобрения проектов шести приморских структур "Русской рыбопромышленной компании", в 2018 году распределятся не будут, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на официальную информацию Росрыболовства. Таким образом, рыбопромышленные компании, намеренные обновить свой флот на отечественных верфях, в этом году не смогут претендовать на получение господдержки в виде прав на добычу востребованных на рынке биоресурсов. Подробности – в материале ИА PrimaMedia.

Напомним, что инвестквоты по минтаю и сельди — это примерно 20% от ежегодного общего допустимого улова (ОДУ) этих востребованных на рынке объектов промысла в Дальневосточном бассейне, или же, в числовом выражении, около 350 тысяч тонн минтая и 55 тысяч тонн тихоокеанской сельди (здесь и далее расчеты на основании ОДУ на 2018 год – ред.). Причем компания, чей проект нового судна или берегового предприятия получит одобрение специальной комиссии (или же победит на аукционе на понижение), закрепит за собой полагающуюся долю инвестиционной квоты на 15 лет.

В ходе первой заявочной кампании (проводилась до 7 декабря 2017 года, итоги подводились уже 15 февраля 2018 года) заявки на "судовые" инвестквоты на минтай и сельдь подали шесть зарегистрированных в Приморском крае структур, аффилированных с основными (на тот момент) владельцами "Русской рыбопромышленной компании" (РРПК) — зятем миллиардера Геннадия Тимченко Глебом Франком и Максимом Воробьевым (сыном зампреда Совета Федерации). Структуры РРПК заявили о намерении построить на "Адмиралтейских верфях" шесть крупнотоннажных траулеров-процессоров (объект инвестиций типа А), в связи с чем и претендовали в совокупности на ежегодный вылов в 137 тысяч тонн минтая и 22 тысячи тонн сельди.

В конце февраля пресс-служба РРПК распространила сообщение о том, что Глеб Франк приобретает долю Максима Воробьева в ООО "РРПК". В периметр сделки, уточнила пресс-служба, также войдут доли в других юридических лицах группы РРПК. Согласно данным ЕГРЮЛ, в настоящий момент сделка еще не закрыта.

Как бы то ни было, 2 марта этого года за шестью компаниям холдинга приказом Росрыболовства № 162 были закреплены соответствующие доли квот.

Нераспределенный остаток "судовых" инвестквот по минтаю и сельди, таким образом, составляет сегодня порядка 125 тысяч тонн и 20 тысяч соответственно. В ответ на запрос "Коммерсанта" по поводу того, как будут распределятся эти ресурсы, Росрыболовство ответило, что эти лимиты в кампанию 2018 года распределятся не будут, поскольку их распределение перенесено на 2019 год.

Отметим, что формально такое решение регулятора объяснимо. Утвержденное 29 мая 2017 года постановлением правительства РФ № 648 Положение о закреплении инвестквот говорит, что "доли квоты добычи (вылова) водных биоресурсов на инвестиционные цели, оставшиеся нераспределенными, подлежат распределению в году, следующем за текущим годом, в порядке, установленном настоящим Положением".

Между тем такое толкование неоднозначной ситуации (заявочная компания, напомним, шла в 2017 году, а вот подведение ее итогов состоялось уже в 2018-м) вызвало, судя по публикациям ряда СМИ, критику со стороны рыбопромышленного бизнеса.

Как сообщил "Коммерсанту" президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев, "участники рынка заинтересованы в том, чтобы как можно скорее начать строительство судов, а отсрочка с распределением долей инвестиционных квот тормозит этот процесс". Кроме того, уточнил господин Зверев изданию, беспокойство рыбодобытчиков вызывает и то, что с 2021 года ужесточаются требования к строительству судов под инвестиционные квоты, в частности, необходимо будет использовать двигатели российского производства, которых пока нет на рынке.

Кроме того, следует отметить, что "судовые" инвестквоты на минтай и сельдь — согласно все тому же постановлению правительства № 648 – выделяются под строительство исключительно крупнотоннажных траулеров-процессоров с рыночной стоимостью строительства в пределах 85-110 млн долларов США каждое.

Между тем согласно позиции Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП), высказанной в беседе с корр. ИА PrimaMedia президентом ассоциации Георгием Мартыновым, остаток долей квот на сельдь и минтай, который остался после утверждения проектов крупнотоннажных судов, нужно распределить на среднетоннажный флот.

— У нас нет флота для работы на сардине иваси, нет флота для работы на сайре. Нужно восстановить наш среднетоннажный добывающий флот, который можно использовать в течение всего года на промысле различных объектов: в январе-марте на минтае, в апреле-июле на промысле иваси, а с сентября октября можно начинать работать на сельди и на сайре. Получается полный годовой цикл эксплуатации судов, — отметил собеседник агентства.

По словам президента АРПП, в Приморском крае в строительстве таких судов ("подкрепленном" инвестквотами на минтай и сельдь) заинтересован целый ряд компаний – ГК "Доброфлот", рыболовецкие колхозы "Приморец" и "Тихий океан", ПАО "Преображенская база тралового флота" (ПБТФ) и другие. По всему же Дальневосточному бассейну таких компаний гораздо больше, уверен Мартынов.

Между тем в настоящее инвестпроекты по строительству среднетоннажных судов в ДВ-бассейне обеспечиваются долями квот на треску, палтусов, макрорус, навагу, камбалу и терпуг. На сегодняшний день одобрены комиссией и наделены квотами лишь три инвестпроекта по строительству промысловых судов среднего тоннажа (все проекты – камчатского рыболовецкого колхоза им. Ленина).

Напомним, что часть инвестквот на минтай и сельдь (87,7 тысяч тонн и 13,8 тысяч тонн соответственно) "зарезервирована" постановлением правительства на развитие береговых рыбоперерабатывающих предприятий на Дальнем Востоке. В ходе первой заявочной компании были одобрены девять проектов, однако сумма долей квот, на которые претендуют компании-инвесторы, превысила общий лимит, и в итоге претендентов ждет аукцион на понижение.

Аукцион назначен Росрыболовством на 3 апреля этого года, участие в нем примут ПАО "ПБТФ", "РК "Новый мир" (входит в ГК "Доброфлот"), рыбколхоз им. Ленина, "Камчаттралфлот", АО "Рыбоконсервный завод "Командор", ЗАО "Курильский рыбак" (бенефициар – сенатор от Сахалина Александр Верховский), "НБАМР" семьи экс-губернатора Приморья Сергея Дарькина, ООО "Витязь-Авто" и зарегистрированное в августе 2017 года приморское ООО "Русский минтай", 35% которого контролирует член совета директоров "Владивостокского морского рыбного порта" Денис Сарана, а 65% — все та же "Русская рыбопромышленная компания".

В настоящее время в холдинг, управляемый ООО "Русская рыбопромышленная компания", входят ранее приобретенные Франком и Воробьевым ОАО "ТУРНИФ", ЗАО "Интрарос", ООО "Востокрыбпром", ООО "Совгаваньрыба", ООО "Имлан" и ООО "Пелагиаль". Флот холдинга – 12 судов различного типа, основные объекты промысла — минтай (14,5% долей квот в ДВ-бассейне) и тихоокеанская сельдь (около 10% общероссийского вылова).

Шесть новых судов холдинга (после ввода в эксплуатацию) смогут дать РРПК еще 7,5%-8% общероссийского вылова по минтаю и 6,5%-7% — по сельди.