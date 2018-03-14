Нарушений не было: взлетно-посадочную полосу в тайге Приморья протоптали лошади

Результаты проверки показали, что приманки для гусей использовали в научных целях, а шкуру лося подкинули

14 марта, PrimaMedia. За действующую взлетно-посадочную полосу на территории заказника "Лосиный" в Тернейском районе Приморья специалисты, приехавшие с проверкой, приняли луг, по которому прошелся табун диких лошадей. Да и другие нарушения, указанные в опубликованном региональным департаментом по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира акте, не подтвердились. Об этом корр. ИА PrimaMedia рассказал директор КГБУ "Дирекция по охране объектов животного мира и ООПТ" Олег Шорскин.

Данный акт проверки деятельности КГБУ "Дирекция по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий" хоть и был опубликован в марте 2018 года, но касался деятельности учреждения за 9 месяцев прошлого года и датирован концом октября. Почему документ всплыл только сейчас, остается только догадываться, ведь, по словам Олега Шорскина, по всем указанным в акте фактам было проведено административное расследование. Вины инспектора не нашли, претензий к нему не имеется.

Как следует из документа, в ходе проверки выяснилось, что "в районе реки Венюковка обнаружена площадка для взлета и посадки самолета, о которой инспектор заказника не осведомлен". Выявлены и другие нарушения режима, в частности, проверяющие нашли на территории заказника "Лосиный" профили гусей, которые охотники обычно используют для приманки дичи и охоты. А вблизи природных солонцов найдено место разделки и остатки незаконно отстрелянного лося.

Оказывается, на летных картах между побережьем и рекой Венюковка, действительно, значится взлетно-посадочная полоса. Она является запасной для аэропорта Единка.

По мнению руководства КГБУ "Дирекция по охране объектов животного мира и ООПТ", проверяющие приняли за следы самолета привычные для этой территории следы, оставленные табунов диких лошадей.

Нашлось объяснение и профилям гусей. Их установили с целью научной работы по изучению численности пернатых.

Что же касается лося, то найдены были не его остатки и место разделки, а всего лишь шкура.

"Просто валялась шкура, причем в месте, куда пешком не пройти – надо преодолевать реку. По этому поводу было написано заявление в полицию, проводилось расследование. Подтвердили, что лося здесь не разделывали, а просто кто-то привез и скинул шкуру. Такое ощущение, что кто-то захотел очернить инспектора", — отметил Олег Шорскин.

Факт, что инспектор КГБУ "Дирекция по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий", закрепленный за заказником "Лосиный", за 2016-2017 годы не выявил ни одного нарушения природоохранного законодательства, руководитель учреждения назвал логичным. Ведь попасть на территорию заказника можно либо по воздуху, либо морем.

"У нас за эту зиму три нарушителя есть – местные жители, да и то, что были на территории заказника с собаками. У нас тихий и спокойный район, это знают даже животные, которые приходят сюда группами. К нам традиционно едут рыбаки – на реку Венюковка, а не охотники. А зимой тут и их не видно. Работающие тут люди – энтузиасты, которые месяцами не видят своих семей", — подытожил директор КГБУ.