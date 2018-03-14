Общество. 17:20

Нарушений не было: взлетно-посадочную полосу в тайге Приморья протоптали лошади

Результаты проверки показали, что приманки для гусей использовали в научных целях, а шкуру лося подкинули

14 марта, PrimaMedia. За действующую взлетно-посадочную полосу на территории заказника "Лосиный" в Тернейском районе Приморья специалисты, приехавшие с проверкой, приняли луг, по которому прошелся табун диких лошадей. Да и другие нарушения, указанные в опубликованном региональным департаментом по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира акте, не подтвердились. Об этом корр. ИА PrimaMedia рассказал директор КГБУ "Дирекция по охране объектов животного мира и ООПТ" Олег Шорскин.

Данный акт проверки деятельности КГБУ "Дирекция по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий" хоть и был опубликован в марте 2018 года, но касался деятельности учреждения за 9 месяцев прошлого года и датирован концом октября. Почему документ всплыл только сейчас, остается только догадываться, ведь, по словам Олега Шорскина, по всем указанным в акте фактам было проведено административное расследование. Вины инспектора не нашли, претензий к нему не имеется.

Как следует из документа, в ходе проверки выяснилось, что "в районе реки Венюковка обнаружена площадка для взлета и посадки самолета, о которой инспектор заказника не осведомлен". Выявлены и другие нарушения режима, в частности, проверяющие нашли на территории заказника "Лосиный" профили гусей, которые охотники обычно используют для приманки дичи и охоты. А вблизи природных солонцов найдено место разделки и остатки незаконно отстрелянного лося.

Оказывается, на летных картах между побережьем и рекой Венюковка, действительно, значится взлетно-посадочная полоса. Она является запасной для аэропорта Единка.

По мнению руководства КГБУ "Дирекция по охране объектов животного мира и ООПТ", проверяющие приняли за следы самолета привычные для этой территории следы, оставленные табунов диких лошадей.

Нашлось объяснение и профилям гусей. Их установили с целью научной работы по изучению численности пернатых.

Что же касается лося, то найдены были не его остатки и место разделки, а всего лишь шкура.

"Просто валялась шкура, причем в месте, куда пешком не пройти – надо преодолевать реку. По этому поводу было написано заявление в полицию, проводилось расследование. Подтвердили, что лося здесь не разделывали, а просто кто-то привез и скинул шкуру. Такое ощущение, что кто-то захотел очернить инспектора", — отметил Олег Шорскин.

Факт, что инспектор КГБУ "Дирекция по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий", закрепленный за заказником "Лосиный", за 2016-2017 годы не выявил ни одного нарушения природоохранного законодательства, руководитель учреждения назвал логичным. Ведь попасть на территорию заказника можно либо по воздуху, либо морем.

"У нас за эту зиму три нарушителя есть – местные жители, да и то, что были на территории заказника с собаками. У нас тихий и спокойный район, это знают даже животные, которые приходят сюда группами. К нам традиционно едут рыбаки – на реку Венюковка, а не охотники. А зимой тут и их не видно. Работающие тут люди – энтузиасты, которые месяцами не видят своих семей", — подытожил директор КГБУ.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

В сердце заповедной тайги Приморья обнаружили взлетно-посадочную полосу

Заказник "Лосиный": территория сохатых и охотничье логово тигра

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

В сердце заповедной тайги Приморья обнаружили взлетно-посадочную полосу

14:20

Приключения нового троллейбуса за 11 млн рублей во Владивостоке заинтересовали прокуратуру

24 февраля, 11:15

Мусоросжигательный завод во Владивостоке прошел проверку на "чистоту" – специалисты

21 февраля, 11:50

Картина дня

Проект низководного моста из Владивостока в Хасанский район отдают китайцам

15:20

Вместе с глыбами льда со здания в центре Владивостока прямо на тротуар рухнула труба

14:20

В сердце заповедной тайги Приморья обнаружили взлетно-посадочную полосу

12:10

Слякоть и грязь: на центральной площади Владивостока тают тонны снега

13 марта, 19:50

Беспилотник помог обнаружить незаконную рубку деревьев в пригороде Владивостока

12:05

Танец маленьких дайверов: житель Приморья исполнил балет на льдинах
«Сименс Финанс» расскажет бухгалтерам об изменениях учёта в лизинге
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia