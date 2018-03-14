Сахалинская облдума никогда не согласится снизить пенсии островитянам - Андрей Хапочкин

Андрей Хапочкин. Фото: предоставлено пресс-службой облдумы

По словам председателя облдумы, список действующих в области мер социальной поддержки внушителен и включает около 120 видов

14 марта, PrimaMedia. Сахалинская областная дума никогда не согласится с предложениями снизить пенсии островитянам. Об этом заявил председатель облдумы Андрей Хапочкин, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу думы.

"Также как и большинство жителей Сахалинской области считаю некорректным затрагивать тему социальных выплат сахалинцам и курильчанам в части ее снижения. Тем более, когда этот вопрос увязывается с пенсией, которая зарабатывается ими многолетним трудом на территории единственной в России островной области в сложных условиях, приравненных к районам Крайнего Севера.

Поэтому депутаты Сахалинской областной думы и региональное отделение "Единой России" считают недопустимыми подобные высказывания. Такую же оценку дает и глава региона Олег Николаевич Кожемяко.

На сегодняшний день в Сахалинской области приняты и прекрасно работают десятки региональных законов, направленных на поддержку социально незащищенных слоев населения, в число которых входят и наиболее нуждающиеся — семьи с детьми, инвалиды и пенсионеры. Список действующих в области мер социальной поддержки внушителен и включает около 120 видов, а число получателей различных мер помощи составляет более 190 тысяч человек.

Учитывая многочисленные обращения избирателей по разъяснению этого вопроса, еще раз заявляю, что мы будем и дальше делать все от нас зависящее для соблюдения законных интересов островитян", — сказал Андрей Хапочкин.

Напомним, ранее одна из чиновниц сахалинского правительства предложила отменить сахалинские пенсии для людей, переехавших на склоне лет в другой регион.