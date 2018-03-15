Мемориальный комплекс "Боевая слава ТОФ" во Владивостоке запаркован и плохо убран от снега

Автомобили вплотную стоят к мемориальному комплексу. Фото: ИА PrimaMedia

Туристическая достопримечательность города – в сугробах и японских машинах (ФОТО)

15 марта, PrimaMedia. Мемориальный комплекс "Боевая слава ТОФ" с Вечным огнем на Корабельной набережной во Владивостоке окружили сугробы и припаркованные автомобили горожан. Жители приморской столицы оставляют свои машины в двух шагах от памятника, мэрия не торопится очищать его от снежных заносов, а представители Тихоокеанского флота ссылаются на то, что территория комплекса не в их зоне ответственности. Тем временем лестница со стороны штаба флота засыпана снегом, вокруг гранитных памятников лежат смерзшиеся горы льда, а припаркованные вплотную к ним автомобили ГИБДД убирать не имеет законных оснований, сообщает ИА PrimaMedia.

В редакцию агентства обратился житель Владивостока, возмущенный беспорядком на территории мемориала.

– Комплекс, расположенный в ста шагах от штаба флота, в таком скверном состоянии. Как может быть такое отношение к памятнику в городе воинской славы? Стыдно в таком виде содержать памятные места. К тому же, туристы тут точно не при чем. Туристические маршруты должны быть доступны всегда, – поделился своим мнением житель Владивостока Александр.

Как пояснили в пресс-службе ТОФ, уборкой территории штаб не занимается, поскольку за нее отвечает администрация Владивостока. В ведении флота находится только подводная лодка С-56, сохранность которой стережет дежурный караул.

– Территория принадлежит городу, и у нас никаких обязательство по ее уборке нет. На добровольных началах мы ее не убираем, своей территории хватает. Как можно убирать то, что нам не принадлежит? Но за порядком, естественно, следим. В районе Вечного огня постоянно находится патруль, в его задачу не входит уборка территории, он просто следит за порядком. Проблемы с парковкой – тоже не в нашем ведении, – рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан II ранга Николай Воскресенский.

Лесница со стороны штаба ТОФ завалена снегом. Фото: ИА PrimaMedia Туристическое место не убрали от снега. Фото: ИА PrimaMedia Авто горожан окружают мемориальный комплекс. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 3

В пресс-службе мэрии на вопрос корр. агентства о планах по уборке территории мемориала ответили, что ликвидация последствий непогоды идет уже семь дней в круглосуточном режиме, а неправильная парковка относится к ведомству ГИБДД.

В пресс-службе ГИБДД Владивостока, в свою очередь, отметили, что автотранспорт, который припаркован вплотную к мемориалу эвакуировать нельзя из-за отсутствия таблички "работает эвакуатор", однако, по словам специалистов, ситуацию уже взяли под контроль.

Авто горожан окружают мемориальный комплекс. Фото: ИА PrimaMedia Авто горожан окружают мемориальный комплекс. Фото: ИА PrimaMedia Авто горожан окружают мемориальный комплекс. Фото: ИА PrimaMedia Авто горожан окружают мемориальный комплекс. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 4

– На самом мемориальном комплексе нет машин, граждане паркуются неподалеку от банка "Кедр" или вдоль дороги. Недавно там побывал экипаж ГИБДД, который зафиксировал имеющиеся нарушения. Там действует знак "остановка и стоянка запрещена", но эвакуации автомобили не подлежат, поскольку нет таблички "работает эвакуатор". Если водитель находится на месте, то мы можем выявить нарушение и выписать штраф, – рассказали в пресс-службе.

Как сообщили в ГИБДД, мемориальный комплекс сейчас выглядит так же, как и в остальные дни. Экипаж сегодня побывал там, чтобы выявить нарушения. Всех автомобилистов, которые нарушили правила, обещают привлечь к ответственности.

Отметим, что на территории комплекса регулярно проходят митинги различных общественных организаций и политических партий. Например, 18 марта, в день выборов президента России, горожане соберутся у памятника на митинг-концерт в честь воссоединения России с Крымом.