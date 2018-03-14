Пробкам бой: ультразвуковые детекторы из Японии "протестят" на дорогах Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia

Пробкам бой: ультразвуковые детекторы из Японии «протестят» на дорогах Владивостока

Первый «умный светофор» планируют установить в районе пересечения проспекта 100-летия и ул. Русской

14 марта, PrimaMedia. Японскую систему ARTEMIS, которая с помощью ультразвуковых детекторов и контроллеров, ведет автоматический режим работы светофоров в зависимости от интенсивности потока автотранспорта, могут внедрить на дорогах Владивостока. Городские власти и представители японской компании "Kyosan Electric" провели совместную встречу, чтобы обсудить подобную перспективу, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Заместитель главы администрации Владивостока Леонид Вильчинский лично встретился с представителями японской компании "Kyosan Electric" во главе с ее руководителем направления продаж оборудования по регулировке дорожного движения Хомма Ясухико.

Основной целью этой рабочей встречи стало обсуждение возможностей установки во Владивостоке так называемых "умных светофоров" японской системы ARTEMIS. Она позволяет с помощью ультразвуковых детекторов и контроллеров ввести автоматический режим работы светофоров в зависимости от интенсивности потока автотранспорта на тех или иных участках городских дорог.

В столице Приморья планируется установить (пока в тестовом режиме) первый такой "умный светофор" на одном из самых оживленных городских перекрестков — в районе пересечения проспекта 100-летия и улицы Русской. Сразу после окончания рабочей встречи ее участники отправились туда, чтобы на месте изучить все особенности движения насыщенного потока автотранспорта в этом районе.

Отметим, что пилотные проекты по установке "умных светофоров" уже реализованы на ряде автомагистралей в Москве и Воронеже и заслужили высокую оценку участников дорожного движения. С помощью системы ARTEMIS здесь удалось сократить время передвижения автотранспорта на 28-40 процентов.

При этом участники рабочей встречи пришли к единому мнению, что для дальнейшего продвижения системы ARTEMIS во Владивостоке, особенно в центре города, требуется учесть и преодолеть целый комплекс проблем. Это особенности дорожного рельефа, система одностороннего движения на ряде автомагистралей, организация стояночных автомест, контроль за стихийной парковкой машин. Данное направление станет приоритетным в ходе следующих рабочих встреч представителей администрации Владивостока и японской компании "Kyosan Electric".

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