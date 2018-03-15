Депутаты порекомендовали увеличить финансирование высокотехнологичной медпомощи в Приморье

Заседание комитета ЗСПК. Фото: ИА PrimaMedia

Выездное заседании комитета ЗакСобрания Приморского края по социальной политике и защите прав граждан было посвящено развитию медицины

15 марта, PrimaMedia. Выездное заседание комитета ЗакСобрания Приморского края по социальной политике и защите прав граждан, состоявшееся сегодня, 14 марта, в Медицинском центре ДВФУ, было посвящено актуальным вопросам высокотехнологичной медпомощи. На нем шла речь о повышении качества и доступности медицинских услуг для приморцев, сообщает ИА PrimaMedia.

"Вопросы высокотехнологичной медицинской помощи, кадрового обеспечения, обновления форм и содержания работы учреждений здравоохранения в целом постоянно находятся в сфере внимания депутатов, — сказал, открывая заседание, председатель комитета ЗакСобрания Приморского края по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис. – Поэтому мы обратили внимание на ситуацию с оказанием высокотехнологичной медпомощи, которая сложилась в наших федеральных медцентрах – это Дальневосточный окружной медицинский центр ФМБА и Медицинский центр ДВФУ. Несмотря на большую потребность жителей края в высокотехнологичной медпомощи, квот в этих учреждениях оказывается недостаточно, к тому же, они сокращаются. У нас есть понимание, что высокотехнологичная медпомощь – одна из наиболее эффективных видов медицины, она существенно улучшает качество жизни пациентов, позволяет снизить смертность. Буквально недавно президент России в послании к Федеральному собранию отметил, как важно обеспечить каждому гражданину доступность современной и качественной медицинской помощи".

Наибольшие объемы высокотехнологичной медицинской помощи, подразумевающей операции на сердце, сосудах и головном мозге, протезирование суставов и лечение онкологических заболеваний, выполняет сегодня Медицинский центр ДВФУ. При этом в своем докладе главный врач центра Олег Пак привел данные о том, что из года в год государственное задание на оказание ВМП, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, для учреждения снижается, несмотря на увеличение числа желающих: если в 2014 году так называемые "квоты" Медцентру составили чуть более 85 % от поданной заявки, то в последующие годы госзадание с финансовым обеспечением сложных и дорогих операций варьировалось в пределах 45-56 % от заявленных учреждением объемов.

"Мы полностью выполняем госзадание по ВМП, но Медцентр ДВФУ сейчас загружен приблизительно на 70 %, — доложил депутатам Олег Пак. – Мы можем и хотим делать больше операций, которые будут бесплатными для людей. Но для этого нужно, чтобы нам выделяли больше квот".

Также главный врач Медцентра ДВФУ высказал идею о том, что гарантированная бесплатная высокотехнологичная медицинская помощь приморцам на месте, без необходимости выезжать на операции в другие регионы, может стать эффективным средством для сдерживания оттока населения. В этом Олега Пака поддержал председатель комитета ЗСПК по экономической политике и собственности Сергей Ищенко.

С докладом выступила главный врач Дальневосточного окружного медицинского центра ФМБА России Светлана Сотниченко, которая отметила, что Приморскому краю пора осваивать новые виды высокотехнологичной медпомощи – трансплантацию органов. В дальнейшем обсуждении Олег Пак добавил, что трансплантация – вполне реальный горизонт, для нее медцентру ДВФУ необходимо лишь докупить оборудование на сумму порядка 100 миллионов рублей. Однако для пациентов такие операции должны быть бесплатными. Игорь Чемерис порекомендовал главным врачам оформить предложение письменно и предоставить его депутатам для подробного рассмотрения.

Свой доклад о положении дел в сфере оказания высокотехнологичной медпомощи сделал и главный врач Приморской краевой клинической больницы № 1 Андрей Попов. По его словам, самыми популярными видами ВМП в Приморье остаются сердечно-сосудистая хирургия, нейрохирургия и ортопедия или протезирование суставов. Вместе с тем квот, выделяемых краевой больнице на ВМП с финансовым обеспечением Фонда обязательного медицинского страхования, также не хватает, чтобы удовлетворить спрос на операции.

Заседание комитета по социальной политике и законности. Фото: ИА PrimaMedia Заседание комитета по социальной политике и законности. Фото: ИА PrimaMedia Заседание комитета по социальной политике и законности. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 3

Вице-губернатор Приморского края Павел Серебряков, курирующий сферу здравоохранения, напомнил, что при наличии показаний высокотехнологичная медицинская помощь по полису ОМС оказывается абсолютно всем гражданам. Но направление пациента в то или иное медучреждение, местное или иногороднее, выписывают, исходя из объемов, которые получают учреждения. В итоговом решении члены комитета ЗСПК по социальной политике и защите прав граждан порекомендовали администрации Приморского края с 2019 года рассмотреть возможность увеличения краевого софинансирования высокотехнологичных операций. Краевые деньги добавляются к субсидии из федерального бюджета на оказание гражданам высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования.

Незадолго до сегодняшнего заседания комитета по социальной политике председатель Законодательного Собрания Александр Ролик принял участие в оглашении послания президента Федеральному Собранию. Анонсируя важные направления развития приморского здравоохранения, спикер подчеркнул:

"Необходимо обратить внимание на обеспечение шаговой доступности медпомощи в крае, восстановление и строительство новых ФАПов, амбулаторий в сельской местности. Мы должны активно включиться в объявленную президентом России специальную общенациональную программу борьбы с онкологическими заболеваниями. В целом, хочу отметить, что в результате совместных действий органов законодательной и исполнительной власти здравоохранение края в последние годы получило новый импульс развития, стало одним из высокотехнологичных направлений. Укрепили свою техническую оснащенность муниципальные и краевые больницы и поликлиники, развиваются современные технологии диагностики и лечения, ведется ремонт и переоборудование лечебных корпусов, введены в строй ряд новых медцентров, ведется реконструкция онкодиспансера".

Кроме вопросов госзадания на оказание ВМП депутаты заслушали доклад о работе Центра восстановительной медицины и реабилитации Медицинского центра ДВФУ.