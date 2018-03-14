Водителям личного автотранспорта рекомендуют воздержаться от выезда на дороги города. Фото: ИА PrimaMedia

Автолюбителей просят завтра не выезжать на дороги Владивостока из-за нового удара стихии

По прогнозам синоптиков, в столице Приморья утром начнется очередной снегопад

14 марта, PrimaMedia. Мэрия Владивостока призывает водителей личного автотранспорта воздержаться от выезда на дороги города из-за нового снежного циклона, который, по прогнозам синоптиков, обрушится на столицу Приморья завтра утром. Это будет способствовать оперативной работе снегоуборочной техники, а также снижению аварийной обстановки, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) администрации Владивостока сообщает: по данным Примгидромета, предстоящей ночью, 15 марта, во Владивостоке ожидается морось, которая утром перейдет в снег, временами сильный. На отдельных участках автомобильных дорог будет образовываться гололедица.

Уже шестые сутки дорожные службы краевого центра ликвидирует последствия снегопада, обрушившегося на столицу Приморья в канун Международного женского дня. Снегоуборочная техника в круглосуточном режиме ведет очистку дорог от снега и обрабатывает дорожное полотно противогололёдными реагентами.

Новый удар стихии муниципальное учреждение "Содержание городских территорий" ожидает уже предстоящей ночью, поэтому в настоящий момент на улицах работает только часть спецтехники, остальные машины проходят техническое обслуживание и готовятся к выходу на дороги.

В связи с тем, что синоптики прогнозируют дождь, переходящий в снег, и на дорогах возможна гололедица, на предприятии приготовлены запасы противогололедных материалов – 250 кубометров жидкого реагента и 1000 тонн пескосолевой смеси.

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