Закрылся старейший во Владивостоке ресторан китайской кухни

"Чайный дом по-восточному". Фото: Сергей Ланин, ИА PrimaMedia

Владельцы "Чайного дома по-восточному" заверяют, что это временно

15 марта, PrimaMedia. Старейший во Владивостоке ресторан китайской кухни "Чайный дом по-восточному" временно приостановил свою работу. Как рассказал корр. ИА PrimaMedia представитель заведения, закрытие связано с окончанием срока аренды помещения на ул. Всеволода Сибирцева, 15.

"Ресторан прошел долгий тернистый путь длиною в 21 год. Мы безмерно благодарны вам за поддержку, заботу и за то, что вы были с нами. В скором времени ресторан "Чайный дом по-восточному" обязательно возобновит свою работу на новом месте, с новыми силами и возможностями", — обратились представители ресторана к своим постоянным клиентам.

Напомним, ресторан "Чайный дом по-восточному" в районе фуникулера был открыт в 1997 году. Сначала он занимал всего несколько помещений, затем расширился на весь этаж, на несколько этажей, в нем открылась своя пивоварня. "Мы открывали рестораны, чтобы зарабатывать деньги. Но со временем масштаб бизнеса увеличивался, и мы поняли, что это не только еда, это китайская культура", – пояснил учредитель сети ресторанов "Сад императора", генеральный директор ресторана "Чайный дом по-восточному" Сунь Лэй.