Явку в Приморье поощрят дешевыми продуктами, айфонами и помощью психологов

Выборы. Фото: Ольга Кишаковская. ИА PrimaMedia

Как привлекают избирателей на участки 18 марта

15 марта, PrimaMedia. Борьба за явку на нынешних президентских выборах идет с особым размахом. До старта кампании обсуждалась задача добиться высокой гражданской активности, вплоть до того, чтобы участки посетило не менее 70% избирателей. Политики и эксперты высказывают мнения, что явка считается признаком легитимности президентской власти. В Приморье для мобилизации используются самые различные акции – от школьных референдумов до организации праздничных мероприятий. Подробнее о мероприятиях в единый день голосования, 18 марта – в обзоре ИА PrimaMedia.

Городская среда

Одним из мобилизационных проектов, который реализуется во многих муниципалитетах Приморского края, является рейтинговое голосование за объекты в рамках программы по формированию комфортной городской среды. Сумма, выделенная на эти цели из бюджетов всех уровней, в 2017 году составила более 500 млн рублей. Такая же сумма запланирована на 2018 год.

В 14 муниципалитетах на голосование, которое состоится 18 марта, будет вынесено 53 дизайн-проекта общественных территорий, среди них – парки, скверы, аллеи, пешеходные зоны. Это те пространства, которые на предварительных общественных слушаниях и обсуждениях назвали сами жители. В этих муниципалитетах будет организовано около 250 участков для голосования.

Во Владивостоке голосование по проектам пройдет в 55 школах, на территории которых также размещены участки для голосования на выборах президента РФ. На суд избирателя будет вынесено 12 проектов по обустройству общественных пространств, которые прошли предварительные слушания и были согласованы общественным советом по формированию комфортной городской среды.

Дизайн-проекты уже представлены жителям Владивостока для обсуждения.

"Дизайн-проекты разработаны с учетом предложений горожан. Горожане в течение полутора месяцев делились идеями по преображению аллей, набережных, скверов и других общественных территорий города, направляя свои предложения в управлении градостроительства и архитектуры, а также участвовали в общественных обсуждениях", – говорится в информации пресс-служы администрации города.



Дизайн-проекты. Фото: Администрация Владивостока

Среди этих проектов:

– Пешеходная тропа "Берег здоровья" (от спортивного комплекса "Олимпиец" (Батарейная, 2) до мыса Кунгасный (пляж на мысе Кузнецова);

– комплексное благоустройство территории между набережной Цесаревича и улицей Светланской, включая территории скверов Невельского, Пушкина и Матросского сквера (в районе памятника исследователю Дальнего Востока Геннадию Невельскому (улица Корабельная Набережная, 21) до улицы Светланская, 68, на пересечении улиц Петра Великого, 4-8 и Светланская, 48-50, в районе Светланская, 65а);

– зона отдыха "Площадь Спортивная Гавань". Общественный туалет в районе улицы Адмирала Фокина, 1;

– студенческий парк (остров Русский, полуостров Саперный, посёлок Аякс, 10);

– ландшафтно-парковая зона (остров Русский, полуостров Саперный, посёлок Аякс, 10);

– сквер им. Анны Щетининой (в районе улицы Крыгина, 80);

– общественная территория (Океанский проспект, 43, Владивостокский городской дворец детского творчества);

– лестница в районе улицы Тунгусская, 69 и улицы 3-я Матросская;

– жариковский сквер (улица Светланская, 119в);

– общественная территория (улица Енисейская, 23-24, адресная привязка: улица Русская, 5);

– парк (остров Попова, на пересечении улиц Заводской, Подгорной, Садовой);

– общественная территория "Сопка Бурачка" (улица Терешковой, 5а).

В голосовании за проект благоустройства могут принять участие избиратели, имеющие местную прописку. Территории— лидеры голосования будут благоустроены в этом году.

Селфи на выборах

Молодежь на выборы будут завлекать конкурсами, а тех, кто голосует впервые – подарками. Впервые голосующих – а это рожденные в 1999 и 2000 годах – порядка 15 тысяч человек. Посетив участок и исполнив гражданский долг, они получат обложку на паспорт символикой, разработанной ЦИКом РФ.

Для мобилизации молодых избирателей — в возрасте от 18 до 39 лет — в 14 муниципалитетах Приморья пройдет фотоконкурс #ПриморьеВыбирает. Участникам предложат сделать селфи на избирательном участке в специально отведенной для этих целей фотозоне и выложить фотографию в соцсети. Победители конкурса получат ценные призы. Самый главный приз, как заявляют организаторы, iPhone 10.

По цене производителя

Во Владивостоке в день проведения выборов президента около избирательных участков будет осуществляться реализация продовольственных товаров по ценам производителей. Информацию об этом распространила горадминистрация. В сообщении пресс-службы говорится, что "свою продукцию представят такие предприятия, как Рыбозавод "Большекаменский", "Родимая сторонка", Торговый дом "Михайловский", "Владхлеб", "Элефант", "Надежда-95", "Никольск", "Полесье", а также представители крестьянско-фермерских хозяйств Приморья".

По сниженным ценам горожанам обещают хлеб и хлебобулочные изделия, выпечку, бакалейную группу товаров (сахар, крупа, макаронные изделия и др.), рыбные и мясные консервы, молоко и молочные продукты, колбасные изделия, соки и воды, кондитерские изделия (вафли, печенье, конфеты и др.), яйцо куриное и многое другое.

Праздник к нам приходит вместе с медиками, педагогами и психологами

По случаю юбилея Приморского края, который в этом году отмечает 80-летие, в регионе пройдет цикл праздничных мероприятий. И, так уж вышло, что стартуют они именно 18 марта.

"Праздничные мероприятия, посвященные 80-летию образования края, пройдут рядом с избирательными участками и будут интересны всем от мала до велика", — говорится на сайте проекта ЯПриморец.рф.

Для детей и взрослых пройдут веселые старты "Папа, мама, я — спортивная семья", соревнования по футболу и волейболу, эстафеты, викторины и конкурсы.

Все желающие смогут посетить бесплатные музыкальные программы, концерты профессиональных и самодеятельных коллективов, спектакли, выставки детских поделок, рисунков и фоторабот. А еще кинопоказы, конкурсы талантов, презентации кружков и спортивных секций.

Для любителей творчества пройдут бесплатные мастер-классы по аквагриму, оригами, рисованию, вышиванию и танцам. Выпускникам школ будут интересны презентации профессий и тестирование на определение интересов и способностей.

В ряде территорий будут организованы услуги детского психолога, запись ребенка в первый класс, лагерь с дневным пребыванием или консультации о выборе детского сада, а то и вовсе бесплатные приемы медспециалистов. Так, к примеру, жители ул. Русской Владивостока могут получить консультацию медика, краткое индивидуальное консультирование, тестирование на факторы риска онкологических заболеваний, измерение артериального давления, сахар крови, мероприятия по ЗОЖ. Информацию о том, какие именно услуги можно получить рядом с избирательным участком, можно узнать на сайте того же проекта, введя свой адрес.

Школьный референдум

В 11 муниципалитетах Приморья пройдут так называемые школьные референдумы. Речь идет не о местном референдуме в традиционном его понимании, а об опросе общественного мнения. Жители смогут высказать свое мнение о том, с какой даты начинать учебный год в школах, вводить ли школьную форму, менять ли бумажные учебники на электронные и многом другом.

"Опрос действительно будет масштабным, но в нем примут участие только те школы, муниципалитеты которых дали на это свое согласие: Владивосток, Уссурийск, Спасск-Дальний, Дальнегорск, Находкинский и Лесозаводский городские округа, а так же образовательные учреждения Пожарского, Хасанского, Чугуевского, Дальнереченского и Михайловского районов. Всего в проекте задействовано 179 средних школ. Предполагается, что участие примут порядка 50 тысяч человек", — говорится на сайте ЯПриморец.рф.

Есть единый вопрос школьного референдума — перенос даты проведения летних каникул для учеников 1-8 классов на полмесяца с 15 июня по 15 сентября. Актуальность этого вопроса объясняется пожеланием освободить детей от учебных занятий в разгар "бархатного сезона". Июнь в Приморье дождливый. А август и сентябрь, наоборот, теплые и ласковые. Многие родители специально подгадывают отпуска на это время. Предлагается ограничить голосование именно категорией 1-8 классы, поскольку выпускники школ, в случае смещения учебного года, рискуют не успеть на вступительные экзамены в учебные заведения. Да и выпускные госэкзамены перенести вряд ли получится, т.к. они проходят по стране централизовано.

Остальные вопросы муниципалитеты добавляли на свое усмотрение. Например, во Владивостоке родителям предложат решить, стоит ли отказываться от бумажных учебников в пользу электронных планшетов. В Уссурийске будет вопрос о введении в школе обязательного предмета — патриотическое воспитание. А в Дальнереченском районе родители проголосую за (или против) введения единой школьной формы. В Лесозаводске на обсуждение вынесли несколько тем: переход на шестидневную учебную неделю в 5-11 классах, вид охранной системы в школе, организация и качество питания школьников, а также качество образовательных услуг. Так же во многих районах в референдум включена тема дополнительного образования в период учебного года.

ИА PrimaMedia также выясняет мнение своих читателей по поводу задумки школьных референдумов.

Фокино или Тихоокеанский?

Ранее представители департамента внутренней политик Приморского края в рамках мероприятия "Тихоокеанского дискуссионного клуба" анонсировали проведение настоящего референдума. По словам чиновников, жители ЗАТО Фокино решили вынести на обсуждение вопрос переименования муниципалитета. На выбор будет вынесено два варианта – сохранить нынешнее название или вернуться к советскому названию – ранее Фокино было поселком Тихоокеанский.

Мнение эксперта

Бывший председатель Владивостокской городской избирательной комиссии, глава юридической фирмы Берестенко и партнеры" Михаил Берестенко к таким формам мобилизации относится крайне благоприятно.

"Это и людям польза, и явка повышается. А ведь выборы – это дорогостоящее мероприятие для бюджета, и не хочется, чтобы деньги тратились в пустую", — говорит собеседник агентства.

Такие мероприятия, по его оценке, являются законными. А вот от подвозов избирателей представителей штабов кандидатов эксперт предостерегает.