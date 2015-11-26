Проходы к школам, садам и больницам во Владивостоке в слякоти и грязном снеге

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Проходы к школам, садам и больницам во Владивостоке в слякоти и грязном снеге

14 марта, PrimaMedia. Дорожные службы Владивостока продолжают ликвидировать последствия сильного снегопада во Владивостоке. Идет расчистка внутриквартальных подъездов к школам и детским садам, в том числе в пригороде. Однако коммунальщики в полной мере не справляются с нагрузкой. Сегодня в краевом центре достаточно много социальных объектов, подъезды и проходы к которым не расчищены от снега и наледи. Фотокорр. ИА PrimaMedia запечатлел, какова ситуация на подходах к школам, детским садам и больницам в краевом центре.

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