Экс-главу «Примтеплоэнерго» отпустили под подписку о невыезде

Алена Григорьева. Фото: http://www.primorsky.ru

Алена Григорьева дала явку с повинной и признательные показания

14 марта, PrimaMedia. Бывшая глава КГУП "Примтеплоэнерго" Алена Григорьева, обвиняемая в превышении должностных полномочий, освобождена из-под домашнего ареста. Как сообщила ИА PrimaMedia старший помощник руководителя СУ СК РФ по Приморскому краю Аврора Римская, Григорьева в настоящее время находится под подпиской о невыезде.

Согласно данным базы "Судебное делопроизводство", Алена Григорьева находилась под домашним арестом с середины ноября прошлого года. В начале 2018 года Ленинский районный суд продлил ей меру пресечения до 10 марта, устояло данное решение и в апелляционной инстанции, хотя адвокаты просили заменить арест на залог в 1 млн рублей. А вот в очередной раз ходатайство следствия о продлении срока домашнего ареста удовлетворено не было, потому и было принято взять с Григорьевой подписку о невыезде и надлежащем поведении – без участия судебных органов.

Подробности уголовного дела против Григорьевой до сих пор не разглашаются. По неофициальным данным, её подозревают в нарушениях при закупке модульных котельных.

Достоверно известно, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий), оно находится в производстве второго отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления СКР по Приморскому краю. Алена Григорьева, согласно озвученным в суде сведениям, дала явку с повинной и признательные показания, которые полностью согласуются с показаниями свидетелей, а также предоставила следователю личные денежные средства в сумме 80 тысяч рублей, на которые судом наложен арест в целях обеспечения исполнения приговора в части штрафа.