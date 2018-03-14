Стройки приморских ТОРов: дороги, жилье, гостиницы, парки, заводы, школы, спортплощадки

Стройки приморских ТОРов. Фото: ИА PrimaMedia

На четырех территориях опережающего развития планируется создать внушительную инфраструктуру

14 марта, PrimaMedia. Четыре территории опережающего развития в Приморье постепенно обрастают инфраструктурой в соответствии с намеченными планами. Уже построено около 30 километров новых дорог, ведущих к ТОРам, развернулось строительство жилых микрорайонов в Большом Камне, сообщает ИА PrimaMedia.

Две дороги в ТОР "Михайловский" уже готовятся к сдаче, одна из них будет вести с трассы Михайловка — Турий Рог к земельному участку ООО "РусАгро-Приморье". Также продолжается строительство дороги Зима Южная–Раздольное–Хасан. Работы идут в рамках в рамках создания транспортной инфраструктуры к ТОР "Надеждинская", ее общая протяженность составит 6,3 километра, в том числе понадобится построить два моста. В 2018 году край направит на создание инфраструктуры ТОРов "Надеждинская" и "Михайловский" более 4 миллиардов рублей. Сдача новых дорожных участков в эксплуатацию ожидается в сентябре.

В ТОР "Большой Камень" полным ходом идет строительство малоэтажного жилья. По проекту новые жилые кварталы расположатся в центральной части города Большой Камень и вместят не только дома для сотрудников судостроительного комплекса "Звезда" — ключевого резидента ТОР – но и школы, поликлиники, парки. Проект по строительству жилья для сотрудников судостроительного комплекса "Звезда" был утвержден Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 2 сентября 2016 года в рамках Восточного экономического форума.

ТОР "Михайловский", профильным направлением которого стало сельское хозяйство, ожидает строительство 10 свинокомплексов. Два из них уже готовы. Холдинг "РусАгро" планирует довести производство свинины в Приморье как минимум до 79 тысяч тонн в год, чтобы край смог не только обеспечить сполна собственные потребности в недорогом и экологически чистом продукте, но и наладить экспорт мяса за рубеж.

ТОР "Нефтехимический", созданный в Партизанском районе, будет развивать переработку нефтепродуктов. Как и для судоверфи "Звезда", якорного резидента ТОРа "Большой Камень", для работников завода Восточной нефтехимической компании будет построен целый микрорайон со всей необходимой инфраструктурой – детскими садами, школами, поликлиниками, спортивными площадками. Пока строительство завода не началось, но границы четвертой ТОР Приморья были определены еще год назад. В итоге Приморский край стал лидером в Дальневосточном федеральном округе по числу создаваемых территорий опережающего развития.