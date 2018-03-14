Горы грязного снега на центральной площади Владивостока, в эпицентре которых вот уже несколько дней играют дети. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Никак не нарадуются: «серые горы» в центре Владивостока продолжают манить детей

Огромные грязные сугробы ощутимо меньше не становятся, даже несмотря на то что, работает техника (ФОТО)

14 марта, PrimaMedia. Горы грязного снега с центральной площади Владивостока, в эпицентре которых вот уже несколько дней играют дети, вывозят на дополнительную площадку в Снеговой Пади. За минувшую ночь оттуда перевалили более одной тысячи тонн снежной массы. Однако "серые владивостоксие Альпы" ощутимо меньше не становятся, даже несмотря на то что, работает техника. Они, как магнит притягивают к себе подростков, горожан и туристов, сообщает ИА PrimaMedia

Грязная снежная долина в центре стала популярным местом отдыха горожан и туристов. Десятки детей бродят по неопрятным возвышенностям, они позируют на фоне "серых гор", играют там в снежки, словом, продолжают забавляться на ухабах большой снежной свалки.

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Правда, грязные сугробы, на фоне которых полюбили делать селфи жители города и туристы, действительно уменьшились — их вывозят на дополнительную площадку в Снеговую Падь. Но те, что остались, сейчас тают, заполняя площадь слякотью.

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По данным мэрии, за прошедшие сутки с территории центральной площади в район Снеговой Пади вывезено порядка 1000 тонн снега. На альтернативную площадку лед и грязь вывозят не только дорожные службы, но и частные предприятия и организации. Всего же за минувшую ночь с улиц Владивостока вывезено около 5 тысяч тонн снежной массы.

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Напомним, что 10 марта снег, убранный с центральных районов, стали вывозить на временную площадку – центральную площадь Владивостока. Ее было решено использовать для оперативной уборки дорог и тротуаров. Мэр Владивостока Виталий Веркеенко написал в своем фейсбуке, что местные коммунальщики нашли две снегоплавительные установки — после диагностики их установят на Центральной площади. "Нерационально тратить бюджет весной на транспортировку снега. А пока детям горки на радость ", — добавил мэр.

"Есть огромная разница – вывозить снег с Алеутской, Светланской, Океанского проспекта на Выселковую или на площадь, расстояние в 18 раз меньше. Вывоз снега на площадь был оптимальным технологическим решением. На сэкономленные средства в городе можно посадить 1000 рододендронов и 130 деревьев хвойных пород или отремонтировать разбитую внутриквартальную дорогу. Столько же стоит отремонтировать одну подпорную стену или нанести 15 километров сплошной линии разметки, 10 километров двойной сплошной, 3000 квадратных метров "зебры" и покрасить леера на Некрасовском путепроводе", – сообщил заместитель главы администрации – начальник управления дорог и благоустройства Леонид Вильчинский.

Однако 13 марта мэрия заявила, что снег с главной площади все же вывезут на площадку для складирования, а не расплавят в установках.

Завтра 15 марта, по прогнозам синоптиков, на краевой центр обрушится новая снежная стихия. Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) администрации Владивостока сообщает: по данным Примгидромета, предстоящей ночью, 15 марта, во Владивостоке ожидается морось, которая утром перейдет в снег, временами сильный.

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