Расширение Свободного порта Владивосток поднимет экономику региона - Владимир Новиков

Владимир Новиков. Фото: Пресс-служба КБ Стрелка

Включение Советско-Гаванского района - это дополнительная возможность остановить отток населения, считает парламентарий

15 марта, PrimaMedia. Расширение режима Свободного порта Владивосток на Советско-Гаванский муниципальный район Хабаровского края позволит развить регион и поднять его экономику. Об этом заявил депутат Госдумы от Приморья Владимир Новиков, передаёт корр. ИА PrimaMedia из Москвы.

"Распространение режима Свободного порта Владивосток на Советско-Гаванский район Хабаровского края — это дополнительная возможность поднять экономику и остановить отток населения. Если бизнес видит интерес в реализации этих проектов, то безусловно, необходимо вкладывать в них деньги", — сказал Владимир Новиков.

По словам парламентария, иначе такие населённые пункты не развить. "Государственных средств на все проекты никогда не хватит. Единственное, чего бы не хотелось— это того, чтобы новые предприятия, пользуясь льготами со стороны государства, переманивали рабочую силу с действующих производств. Надо строить жильё для новых предприятий и приглашать людей с других регионов страны, создавая комфортные условия проживания на территориях Дальнего Востока России", — заключил представитель нижней палаты парламента.

Напомним, что правительственный законопроект о расширении режима свободного порта Владивосток на Советскую Гавань был внесен в Госдуму. Отмечается, что на первом этапе на этой территории планируется реализовать 15 инвестиционных проектов с объемом частных инвестиций более 50 миллиардов рублей, создать около 1,8 тысячи новых рабочих мест. Прогнозный объем поступлений налогов и сборов в бюджеты всех уровней за десять лет правительство оценивает в объеме 4,3 миллиарда рублей.

Резидент территории опережающего развития (ТОР) или свободного порта Владивосток получает ряд льгот: 0% налог на прибыль в течение первых пяти лет (20% при общем налоговом режиме), 12% — на следующие пять лет, 0% налог на землю в течение первых трех лет, 0% налог на имущество в течение первых пяти лет. Кроме того, совокупная ставка по страховым сборам снижается на 10 лет до 7,6% (30% при общем режиме). Для резидентов ТОР доступен режим свободной таможенной зоны. Он, в частности, предполагает беспошлинный и безналоговый ввоз, хранение и потребление иностранных товаров.

Кроме этого, проектом федерального закона предлагается дополнить главу 11 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" новой статьей, устанавливающей, что особенности осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления на территории свободного порта Владивосток устанавливаются Федеральным законом "О свободном порте Владивосток".