Нападение на советника главы Находки совершено утром 14 марта. Фото: Официальный сайт Находкинского городского округа

На советника главы Находки Олега Сорокина совершено нападение

Источники, знакомые с ситуацией, связывают инцидент с его принципиальной позицией в борьбе с криминалом

14 марта, PrimaMedia. Нападение на советника главы Находки соврешено в среду, 14 марта около 8.30 утра. Неизвестный попытался нанести Олегу Сорокину физические травмы и облить зеленкой, инцидент произошел возле дома, где проживает потерпевший, сообщает ИА PrimaMedia.

Источник агентства, знакомый с обстоятельствами происшествия предположил, что посягательство на здоровье помощника главы города было инициировано околокриминальными кругами Находки и носит характер "последнего предупреждения". По словам людей, работающих с Сорокиным, в его адрес неоднократно передавались угрозы расправы. Это связано с системной работой Сорокина по наведению порядка в Администрации городского округа и прерыванию связей властей всех уровней с представителями криминалитета.

Один из чиновников на условиях анонимности в беседе в корр. агентства прямо заявил, что на протяжении последних двух недель крупнейшая местная криминальная группировка не скрывает намерения своими методами остановить деятельность Олега Сорокина.

С учетом того, что Находка известна как город, где криминал очень тесно связан с властями, подобные "предупреждения" — не новость, еще летом город сотрясали скандалы с угрозами в адрес членов УИКов, отказывавшихся фальсифицировать результаты в пользу определенных кандидатов.

На данный момент неизвестно, обращался ли Сорокин с заявлением в правоохранительные органы и намерен ли это делать.

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