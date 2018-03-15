В Артеме возбуждено уголовное дело по факту причинения побоев несовершеннолетнему. Фото: ИА PrimaMedia

11-летних школьников в Артеме избивали и снимали на видео - возбуждено уголовное дело

Следствие работает в рамках тяжкой уголовной статьи 116 УК РФ

15 марта, PrimaMedia. В Приморском крае возбуждено уголовное дело по признакам преступления в отношении несовершеннолетних детей. 5 марта 2018 года на территории школы в городе Артеме несколько несовершеннолетних из хулиганских побуждений нанесли побои двум 11-летним школьникам, при этом сопровождая все свои действия видеосъемкой, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на региональное управление СКР.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ (побои). В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего", — уточнили в ведомстве.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники полиции.

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