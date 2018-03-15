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Горнорудные месторождения в Кавалеровском и Ольгинском районах будут выставлены на торги. Фото: пресс-служба администрации Приморья

Горнорудные месторождения на севере Приморья будут выставлены на торги

Добыча олова здесь прекратилась еще в конце прошлого века

15 марта, PrimaMedia. Первый вице-губернатор Александр Костенко в среду, 14 марта, провёл совещание по ходу исполнения поручений, данных врио губернатора Приморья Андреем Тарасенко по итогам поездки в Кавалеровский и Ольгинский районы. В частности, речь шла о возрождении в этих районах горнорудной промышленности. Александр Костенко отметил, что в Кавалеровском и Ольгинском районах есть разработки месторождений олова, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

"В развитии горнорудной промышленности в Ольге и Кавалерово заинтересованы мы все – и Администрация края, и жители. Поручение проработать этот вопрос дал врио губернатора. Мы со своей стороны готовы оказать поддержку для того, чтобы производства в районах развивались, создавались новые рабочие места", – обозначил первый заместитель главы региона.

Глава Кавалеровского района Сергей Гавриков сообщил, что Кавалерово изначально был образован как горняцкий посёлок. Добыча олова здесь прекратилась в конце прошлого века, так как на мировом рынке цена на этот металл упала. Сейчас мировые цены на олово достаточно высоки, и есть шансы, что производства будут успешными – конечно, при условии, что инвесторы модернизируют инфраструктуру.

"Если у геологов есть возможность провести ревизию запасов на территории района и доразведку полезных ископаемых, считаю, что здесь можно открывать производства", – сказал глава района.

Председатель координационного совета ассоциации экономического взаимодействия "Северное Приморье" Виктор Косенко сообщил, что Кавалеровский район в 1991 году давал 40% от добычи олова по всей России. Сегодня месторождения законсервированы. Есть и те места, которые ещё не разрабатывались.

"По предварительным расчётам, на территории района имеются запасы 138 тысяч тонн олова, 50 тысяч тонн руды. Перспективные для доразведки – комплексы руды с содержанием серебра. Наиболее перспективные – месторождения Высокогорное и Левицкое", – сообщил Виктор Косенко.

Начальник Управления по недропользованию по Приморскому краю Михаил Попов отметил, что добыча олова в России сегодня составляет 0,2% от общемирового объёма. Основные потребности промышленности в этом металле закрывает олово, которое добывают в Индонезии, Китае, Боливии и других странах. Создавать предприятие по добыче и переработке олова, на его взгляд, логично в Приморье, так как налажена логистика, есть морские порты. Но рассчитывать нужно на запасы металлов со всего Дальнего Востока.

По итогам совещания Александр Костенко поручил рассмотреть возможность в перспективе выставить на торги на право получение лицензии на добычу несколько наиболее перспективных месторождений в Кавалеровском и Ольгинском районах.

"Таким образом мы поймём интерес со стороны инвесторов к организации здесь горнорудных предприятий. Со своей стороны добавлю, что в Приморье есть ряд инструментов для поддержки инвесторов, и мы будем применять их к тем, кто будет намерен создать производство", – подчеркнул первый вице-губернатор. Он также поблагодарил жителей севера за неравнодушие к своим территориям.

Напомним, поручение рассмотреть возможность создания новых производств, в том числе – в сфере горнорудной промышленности дал врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко по итогам рабочей поездки в Кавалеровский и Ольгинский районы 31 января – 1 февраля.

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