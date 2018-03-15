Весна пришла!. Фото: предоставлено торговой сетью "Реми"

Весна пришла! Весеннее предложение от сети магазинов "Реми"

Торговая сеть предлагает большой выбор вкусных и легких продуктов для завтрака, обеда и ужина по привлекательной цене

15 марта, PrimaMedia. Вот и закончилась зима, хоть весна еще и не вступила в свои права, но мы все уже чувствуем ее вкус. Солнце ярче, небо светлее, день длиннее, птицы поют… Это время планов и новых задумок, новых начинаний. Время любви. Время эмоций, легкости и радости. Весна – время обновления!

В марте торговая сеть "Реми" предлагает большой выбор вкусных и легких продуктов для завтрака, обеда и ужина по привлекательной цене. А для тех, кто экономит свое время, большой ассортимент готовых блюд от собственного производства сети.

Встречай весну с сетью магазинов "Реми"

Встречай весну с сетью магазинов "Реми". Фото: предоставлено торговой сетью "Реми"

Встречай весну с сетью магазинов "Реми"

Встречай весну с сетью магазинов "Реми". Фото: предоставлено торговой сетью "Реми"

Весна для женщины — это особое время, она также как и природа расцветает, раскрывается. И, конечно же, старается больше внимания уделить своему телу. В новом каталоге представлен большой выбор косметических средств для прекрасной половины человечества.

Встречай весну с сетью магазинов "Реми"

Встречай весну с сетью магазинов "Реми". Фото: предоставлено торговой сетью "Реми"

Чистый дом! В вашем доме тоже должна поселиться энергия весны. Сделайте генеральную уборку, не тратьте время, все необходимые средства можно приобрести в торговой сети "Реми", да еще и по очень приятным ценам.

Встречай весну с сетью магазинов "Реми"

Встречай весну с сетью магазинов "Реми". Фото: предоставлено торговой сетью "Реми"

Новый каталог спрашивайте на кассах во всех магазинах сети.

Подробнее об акции на сайте торговой сети "Реми".

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