Дороги Владивостока от снега чистят 95 единиц снегоуборочной техники – мэрия. Фото: ИА PrimaMedia

В первую очередь спецтехника вышла на спуски-подъемы и подъезды к учреждениям соцкультбыта

15 марта, PrimaMedia. Последствия снегопада на дорогах Владивостока устраняют 95 единиц снегоуборочной техники — трактора-щетки, машины для нанесения жидкого реагента, снегоочистители и фронтальные погрузчики, автогрейдеры и самосвалы. В первую очередь спецтехника вышла на спуски-подъемы и подъезды к учреждениям соцкультбыта, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе мэрии.

Снегоуборочная техника городского предприятия работает на дорогах Владивостока сегодня, 15 марта. Параллельно с плановыми работами по вывозу снега с улиц приморской столицы с первыми осадками, начавшимися в 05.00 часов утра, спецтехника приступила к обработке дорог противогололедными материалами.

Жидкими реагентами и пескосолевой смесью обработана основная опорная дорожная сеть, в том числе объездная трасса Седанка-Патрокл. Особое внимание уделено спускам-подъемам и подъездам к медицинским учреждениям.

Превентивная обработка дорог позволила избежать налипания снега на проезжую часть улиц и образования гололедицы, сообщили в штабе по ликвидации последствий снегопада, который уже восьмые сутки работает на муниципальном предприятии "Содержание городских территорий".

В уборке задействованы 95 единиц специализированных машин – трактора-щетки, пескоразбрасыватели, машины для нанесения жидкого реагента, снегоочистители и фронтальные погрузчики, автогрейдеры и самосвалы.