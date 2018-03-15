Удаленный доступ к государственным и финансовым услугам будет востребован — Гольдштейн

С 30 июня 2018 года в России заработает Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА) и единая биометрическая система

15 марта, PrimaMedia. Получать банковские услуги удаленно, без посещения отделений, российские граждане смогут уже в этом году. Это станет возможным благодаря введению системы удаленной идентификации с использованием биометрических данных клиента, сообщает ИА PrimaMedia.

С 30 июня 2018 года в России заработает Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА) и единая биометрическая система. Суть нововведений в следующем. Гражданину нужно будет один раз прийти в банк с паспортом и СНИЛС. Если у него уже есть учетная запись на портале Госуслуг, то она будет использована для регистрации в ЕСИА. Чтобы зарегистрироваться в единой биометрической системе, с клиента снимут биометрические данные (изображение лица и голос). После этих процедур в ЕСИА будет создана уникальная учетная запись гражданина с логином и паролем, которая и позволит получать банковские услуги без личного посещения банка.

Процесс получения банковской услуги также будет простым. Выбрав нужную услугу на сайте своего банка, клиент автоматически будет перенаправлен на ЕСИА. Для входа в учетную запись сначала нужно ввести свой уникальный логин и пароль, а после произнести на камеру своего устройства (мобильный телефон, планшет, компьютер) проверочный код, написанный на экране. Если биометрические данные совпадают, клиент получает доступ к системе и может получать необходимые банковские услуги.

Как сообщили в Банке России, перечень банков, которые подключатся к этой системе, будет опубликован на сайте ЦБ. В пилотном тестировании системы уже приняли участие 12 банков.

"Запуск системы, позволяющей не выходя из дома получать банковские услуги, сделает их более доступными и удобными для населения. Особенно это важно для маломобильных и пожилых граждан, а также для людей, проживающих в небольших населенных пунктах, где зачастую вообще нет банковских отделений", — прокомментировал член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Ростислав Гольдштейн.

Сенатор также позитивно оценил намерения ЦБ и Правительства распространить в будущем эту систему на другие категории: страхование, негосударственные пенсионные фонды, услуги государственных и муниципальных органов и организаций, систему нотариата.

"Миллионы россиян уже оценили преимущества портала Госуслуги, благодаря которому можно без очередей и волокиты получить нужные услуги. Если такую возможность распространить и на другие востребованные процедуры, уверен, это будет только приветствоваться. Все-таки мы живем в век цифровых технологий, и ими нужно пользоваться, чтобы ускорить и облегчить бюрократические процессы, сделать жизнь удобней", — сказал сенатор.

Ростислав Гольдштейн также отметил, что сбор биометрических данных так же является привычным делом для россиян: биометрические фотографии в заграничных паспортах используются уже несколько лет, отпечатки пальцев многие используют для доступа к своим смартфонам.