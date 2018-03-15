Против опального строителя Приморского океанариума возбудили еще одно дело

Олег Шишов. Фото: ИА PrimaMedia

Экс-директора ООО "НПО "Мостовик" Олега Шишова сейчас обвиняют в неуплате налогов

15 марта, PrimaMedia. В отношении бывшего руководителя и владельца НПО "Мостовик" Олега Шишова, возбуждено очередное дело по неуплате налогов. Согласно версии следствия, экс-директор компании, которая строила Приморский океанариум и участвовала в строительстве моста на остров Русский во Владивостоке, не перечислил удержанные из зарплаты сотрудников миллионы в бюджет, сообщила ИА PrimaMedia старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Омской области Лариса Болдинова.

Следственные органы возбудили дело по материалам, представленным УФНС России по Омской области. Шишова подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента по перечислению в бюджет налога на доходы физических лиц).

"Подозреваемый, как руководитель ООО НПО "Мостовик" зная о том, что из заработной платы работников предприятия удержан налог на доходы физических лиц в сумме 256,2 млн рублей, незаконно в бюджет эту сумму умышленно не перечислил, а отдал распоряжения о расходовании денежных средств предприятия в общей сумме 649,5 млн рублей на другие цели, в том числе на выдачу займов и расчетов аффилированным организациям, а также за оказанные юридические услуги и расчеты с контрагентами", — уточнили в СКР.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Напомним, ранее по собранным следственными органами СК России по Омской области доказательствам бывший руководитель ООО НПО "Мостовик" Шишов признан судом виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ и ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, мошенничество в особо крупном размере). А в марте 2016 года Шишов осужден за растрату денежных средств, выделенных на строительство Приморского океанариума. В настоящее время он освободился по УДО и является ключевым свидетелем по делу экс-главы ФГУП "Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе" управления делами президента России Андрея Поплавского.