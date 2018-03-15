Движение большегрузов во Владивосток ограничено из-за снегопада. Фото: ИА PrimaMedia

На дорогах наблюдается снежный накат и гололедные явления, затруднено движение на спусках и подъемах

15 марта, PrimaMedia. Ограничен въезд на территорию Владивостока автомобильного транспорта, осуществляющего перевозку крупногабаритного и тяжеловесного груза, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе городского ГИБДД.

На проезжей части наблюдается снежный накат и гололедные явления, затруднено движение на спусках и подъемах. Госавтоинспекция рекомендует жителям Владивостока проявлять максимальную осторожность при движении, по возможности, воздержаться от поездок на личном автотранспорте.

В настоящее время, в связи с дорожно-транспортным происшествием наблюдается затруднение в движении автотранспорта на автодороге Де-Фриз – Седанка – Патрокл, по направлению с острова Русский в сторону Седанки.