Писатель из Приморья убедила, почему не нужно хотеть себе сову

Сова. Фото: https://pixabay.com

Лора Белоиван: Это дорогая в техобслуживании, неаккуратная в быту и довольно беспокойная вещь

15 марта, PrimaMedia. Писатель из Приморья Лора Белоиван убедила своих подписчиков в "Фейсбуке", почему не нужно хотеть себе сову. По ее мнению, эта птица не нуждается в человеке, а потому должна жить на воле. К тому же сова — дорогое в обслуживании, неаккуратное в быту и довольно беспокойное создание, а не сплошное ми-ми-ми, сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, на днях на просторах Интернета разгорелся самый настоящий литературный скандал с участием "оскорбленных" христиан. Писатель Лора Белоиван, руководитель реабилитационного центра "Тюлень" в поселке Тавричанка, была вынуждена удалить со своей странички рассказ про "божественное происхождение совы" после неоднозначной реакции общественности. Говорилось, что имеются даже жалобы в прокуратуру, полицию и Роскомнадзор.

"У "дела совы" есть вероятность одного последствия, которое лично меня здорово смущает. Это популяризация собственно совы как вида. Сова действительно штука прикольная, и я уже там-сям видела высказывания типа "а где берут сов" и "хочу себе сову". Так вот. Пожалуйста, не надо хотеть себе сову. Не надо искать, где их берут. Не надо создавать спрос на сов", — написала Лора Белоиван в своем новом посте.

По ее словам, содержание совы обходится в 100-150 рублей в сутки. Птица ест каждый день, а то, чем она питается, не продается в магазинах. Кроме того, сова, как и любое другое существо, испражняется, причем повсюду, даже в аквариум и котлеты.

"Однажды сова навалила мне в принтер Epson SC P5000 стоимостью 170 тысяч рублей, предварительно скинув с него покрывальце", — отметила Белоиван.

Сову нельзя держать в клетке, так как она должна летать. А летает она бесшумно только в открытых пространствах. В замкнутых же это очень шумный персонаж.

"Чешется сова тоже громко. Шуметь крыльями, ртом, ногами и домашней утварью сова предпочитает исключительно по ночам, когда вы пытаетесь спать. Днем, когда вы не прочь пообщаться с прекрасным созданием, оно сидит на полке с довольно бессмысленным видом и общаться не желает", — объясняет писатель, уточняя, что летний небольшой вольер для совы им обошелся в 80 тысяч рублей.

Ко всему прочему, сова дерет обои, грызет книги, крадет со стола банковские карты и раскачивается на люстре. А когда у птицы начинается линька, хочется покинуть дом и снять номер в гостинице.

"Хуже совы в доме только большеклювая ворона. Выводы: сова — дорогая в техобслуживании, неаккуратная в быту и довольно беспокойная вещь. Но самое главное, сова, которая не нуждается в человеке, должна жить на воле", — подытожила Лора Белоиван.

Справка: Лариса Геннадьевна БЕЛОИВАН — художник, писатель, директор созданного ею Центра реабилитации морских млекопитающих. Родилась в 1967 году в Петропавловске, СССР (ныне Казахастан). Окончила СПТУ № 18 города Находки по специальности "бортпроводник на судах заграничного плавания", работала в Дальневосточном морском пароходстве. Окончила заочно факультет журналистики ДВГУ. Работала корреспондентом в отделении ИТАР-ТАСС во Владивостоке, собкором РИА "Новости" в Приморском крае. Живет в поселке Тавричанка Приморского края. Сотрудничает с различными газетами и журналами, иногда пишет под псевдонимами. Автор книг "Чемоданный роман" (рукопись номинировалась в 2011 году на Довлатовскую премию), "Карбид и амброзия" (шорт-лист премии "НОС"), цикла рассказов "Южнорусское Овчарово" и других.