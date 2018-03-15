"Выезжать сегодня утром на дорогу было страшно": жители Владивостока о снегопаде. Фото: ИА PrimaMedia

"Выезжать сегодня утром на дорогу было страшно": жители Владивостока о снегопаде

На дорогах города наблюдается снежный накат и гололед, затруднено движение на спусках и подъемах

15 марта, PrimaMedia. Второй за последнюю неделю снежный циклон ударил по Владивостоку сегодня, 15 марта. На дорогах города наблюдается накат и гололед, затруднено движение на спусках и подъемах. Однако горожане, несмотря на призывы мэрии не выезжать на проезжую часть, воспользовались личным авто. Корр. ИА PrimaMedia узнал у автолюбителей краевого центра, как они добирались по заснеженной дороге до работы.

— Выезжать сегодня утром на дорогу было страшно. Гололед, плюс сверху снег. Но оказалось, что сегодня и пробки меньше, и дороги лучше. Вчера проезжая часть была покрыта крепкой коркой льда, было очень скользко, а сегодня — просто мокрый асфальт. Порадовала обочина дороги рядом с работой — за ночь ее почистили. Но снег усиливается. Если так и дальше пойдет в течение дня, не буду рисковать, оставлю машину у офиса, — рассказал житель Владивостока.

Хотя нельзя сказать, что дорожная обстановка в городе критическая. Пробки наблюдаются в районе Первой речки, самый существенный затор на проспекте 100-летия Владивостока, перекрыто движение по ул. Шефнера.

Отметим, что последствия снегопада на дорогах Владивостока устраняют 95 единиц снегоуборочной техники — трактора-щетки, машины для нанесения жидкого реагента, снегоочистители и фронтальные погрузчики, автогрейдеры и самосвалы. В первую очередь спецтехника вышла на спуски-подъемы и подъезды к учреждениям соцкультбыта, сообщили в пресс-службе мэрии.

Снегоуборочная техника городского предприятия работает на дорогах Владивостока сегодня, 15 марта. Параллельно с плановыми работами по вывозу снега с улиц приморской столицы с первыми осадками, начавшимися в 05.00 часов утра, спецтехника приступила к обработке дорог противогололедными материалами.

Жидкими реагентами и пескосолевой смесью обработана основная опорная дорожная сеть, в том числе объездная трасса Седанка-Патрокл. Особое внимание уделено спускам-подъемам и подъездам к медицинским учреждениям.

Превентивная обработка дорог позволила избежать налипания снега на проезжую часть улиц и образования гололедицы, сообщили в штабе по ликвидации последствий снегопада, который уже восьмые сутки работает на муниципальном предприятии "Содержание городских территорий".

В уборке задействованы 95 единиц специализированных машин – трактора-щетки, пескоразбрасыватели, машины для нанесения жидкого реагента, снегоочистители и фронтальные погрузчики, автогрейдеры и самосвалы.

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