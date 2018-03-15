УК и ТСЖ Владивостока прокуратура наказала за неубранный снег. Фото: ИА PrimaMedia

УК и ТСЖ Владивостока прокуратура наказала за неубранный снег

После получения предписаний многие сразу приступили к устранению нарушений

15 марта, PrimaMedia. Управляющие компании, ТСЖ и ЖСК Владивостока продолжают привлекать к ответственности за непринятие мер и некачественную уборку подведомственных территорий от снега и наледи. Рейды проводит прокуратура города совместно с административно-территориальными управлениями, сообщили ИА PrimaMedia пресс-службе мэрии.

За соблюдением требований законодательства следят также комиссии из числа сотрудников управления содержания жилищного фонда и АТУ.

Так, в минувший вторник и среду по итогам рейдов в Советском районе были названы адреса, где управляющие и обслуживающие организации не уделили должного внимания уборке снега на придомовых территориях.

"В числе адресов, где плохо убран снег или вовсе не приняты меры – дома на улице Чкалова, 30, Кирова, 93 "а", Кирова, 12, Кирова, 8, Кирова, 2, Кирова, 32 и 36, а также ряд других", — рассказали в АТУ Советского района.

Не убран вовремя снег был и управляющей компаний Советского района возле дома № 34 по ул.Кирова.

"После того, как управляющие компании, ТСЖ и ЖСК получили предписания и были привлечены к административной ответственности, многие сразу приступили к устранению нарушений. Во дворы зашла снегоуборочная техника и дорожные рабочие", — добавили в коммунальной службе района.

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