Общество. 11:40

Ж/д переезд в районе «Моргородка» во Владивостоке закроют на ремонт

Для автотранспорта экстренных служб будет организован технологический проезд

15 марта, PrimaMedia. Движение автотранспорта через железнодорожный переезд в районе станции "Моргородок" во Владивостоке ограничат на время ремонтных работ на путях. Проезд временно ограничат с 24 марта (ориентировочно на одни сутки), сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Дальневосточную железную дорогу — филиала ОАО "РЖД" (Владивосток).

Для автотранспорта экстренных служб будет организован технологический проезд. Для остальных участников движения пересечение участка ремонтных работ будет осуществляться по командам регулировщика.

Руководство железной дороги просит водителей принять во внимание данную информацию при планировании поездок в указанное время и отнестись с пониманием к временному неудобству, связанному с ремонтными работами на переезде.

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