Парень и девушка, унесенные на льдине в море во Владивостоке, остались живы

Во Владивостоке в бухте Аякс (остров Русский, район кампуса ДВФУ) девушку и парня унесло на льдине на 100 метров от берега. Фото: instagram-аккаунт dps_vl

Накануне синоптики предупредили жителей края о том, что в регионе ожидается взлом припайного льда и расхождение трещин (ФОТО)

15 марта, PrimaMedia. Парня и девушку, которых на льдине унесло в море на острове Русский в районе ДВФУ во Владивостоке, спасли сотрудники МЧС. Они сняли молодую пару с льдины в лодку и доставили на берег, убедились, что медицинская помощь им не требуется, и провели с беспечной молодежью воспитательную беседу, настоятельно рекомендовав держаться подальше от водоемов, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ДВРПСО МЧС России.

Во Владивостоке в бухте Аякс (остров Русский, район кампуса ДВФУ) девушку и парня унесло на льдине на 100 метров от берега. Молодые люди, похоже, вообще не задумывались о том, что лед сейчас активно тает. Об этом ежедневно предупреждают синоптики и спасатели. Но прислушиваются к этому не все. Гуляя по берегу, парень с девушкой вышли на тающие льдины и не заметили, как их унесло.

В МЧС позвонили очевидцы, увидевшие пару на льдине. На выручку выдвинулись спасатели Владивостокского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Накануне синоптики в очередной раз предупредили жителей края о том, что в регионе ожидается взлом припайного льда и расхождение трещин. "Любителям подледной рыбалки, а также всем жителям и гостям Приморского края рекомендовано не выходить на лед. Выезд автомобилей на лед категорически запрещен.

Следует учитывать, что с наступлением весны структура льда меняется, он становится рыхлым, его толщина уменьшается. С повышением температуры воздуха начинается естественный процесс разрушения льда, выход на него опасен для жизни!", — предупреждают спасатели МЧС и сотрудники Примгидромета.