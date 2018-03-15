На трассе Владивосток-Уссурийск в ДТП погиб пассажир легкового автомобиля

ДТП. Фото: предоставлено очевидцами

Водитель не справился с управлением на скользкой дороге и его занесло под автобус

15 марта, PrimaMedia. На 702 км трассы Уссурийск-Владивосток в районе села Тимофеевка произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля. По словам очевидцев, пассажир легковушки скончался на месте, сообщает ИА UssurMedia.

Автобус рейса 503 двигался по маршруту "Владивосток-Дальнегорск". На трассе, не доезжая до Уссурийска, в двенадцатом часу дня водитель легкового автомобиля Probox не справился с управлением, вылетел на полосу встречного движения и совершил столкновение с междугородним автобусом.

В результате столкновения один человек, находившийся на пассажирском сиденье в легковом автомобиле, погиб. Среди пассажиров автобуса пострадавших нет.

Обстоятельства произошедшего выясняются.